Con una foto al límite, Morena Rial pidió que le envíen dinero a su cuenta bancaria y desató la polémica

Morena Rial no para de sorprender con su comportamiento en redes. La hija de Jorge Rial fue duramente cuestionada porque compartió en sus historias de Instagram el CBU de su cuenta bancaria para que le envíen dinero.

La joven influencer subió una foto provocativa y desafió a sus seguidores a que le pasen plata a través de transferencias bancarias. “Pon tu CBU y que te den los regalos de Navidad”, decía el challenge que Morena compartió en su perfil.

Luego, lanzó picante: “A ver quién se la juega”. Y puso los datos de su CBU y Alias para que aquellos que lo deseen, le envíen dinero.

Morena Rial desata polémica en las redes.

La mediática desató la polémica con su posteo y compartió un comentario que le hizo uno de los usuarios, cuestionándola por su accionar. “Menos mal que decís que sos millonaria y estás pidiendo plata. Triste”, le comentarion.

Y la joven no tardó en responder. “Primero que millonaria no soy, y segundo que es un juego. No soy una cagada de hambre como vos”, le contestó picante junto al emoji de un fantasma.

Morena Rial sabe cómo coquetear con sus seguidores

Morena Rial beboteó con su escote en primera plana

Morena Rial es una de las jóvenes que no siempre es noticia pero que, cuando comparte alguna fotografía en Instagram, la rompe. Y es que ahora, sus posteos son cada vez más ardiente porque parecería que se abrió su propio perfil en una plataforma de contenido exclusivo para adultos.

En las redes la siguen 1.3 millones de personas y todas esperan que comparta algo nuevo en las historias o en el feed. Y esta vez despertó los ratones a todos con un topcito verde.

La hija de Jorge Rial filmó un reel en el que guiña el ojo y trompita por lo que sus fanáticos quedaron al borde del infarto. La mini filmación tentadora recibió un montón de Me Gusta y puros emojis de fueguitos y corazones.

Morena Rial enloquece a sus fans.

Morena Rial subió la temperatura en Instagram con su look de noche.