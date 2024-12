Compartió la “fiesta millonaria” de los traders y se hizo viral por los comentarios

Un joven compartió un video de una “fiesta millonaria en Argentina” y se volvió viral. La publicación se llenó de comentarios de usuarios que criticaron el estándar del autor.

“Acompañame a una fiesta millonaria acá en Argentina. Comenzamos con la barra de tragos, acá tenemos una banda de comida. Acá estaba con mi amigo que me inició en el mundo del trading”, comentó el joven.

Una de las primeras cosas que llamó la atención fue la disposición de la barra y la comida que habían servido. El catering se veía bastante austero y servido en elementos descartables.

La barra parecía estar servida en un meson de caballetes, como los utilizados en camping. Estaba vestido con un mantel negro y las botellas se encontraban colocadas unas al lado de otras.

En el video, el autor aseguró que todas las personas invitadas ganan más de 1.000 dólares al mes vine incluida su novia, quien también se encontraba en la fiesta.

“Me llamó el dueño de la comunidad para darme un premio por haber generado más de 20 millones de pesos en tan solo un año de negocios digitales”, contó el protagonista. El joven formaría parte de Revolution Trading, una academia para aprender a operar en los mercados digitales.

Los comentarios sobre la “fiesta millonaria”

La prsentación del joven trader no impresionó a los usuarios. Muchos remarcaron que hoy ganar 1.000 dólares al mes no te convierte en millonarios. Aunque la cifra supera el millón en pesos, no llega a ser una cifra muy elevada para la economía argentina.

Otro de los puntos que no coincidían con el concepto “millonario” para los usuarios fue el catering y la barra de bebidas. “Las botellas de plástico nunca pueden estar arriba de una barra seria. Mentime y poneme unas jarras de vidrio. Tienen el paladar atrofiado como el de este muchacho. vayan a estudiar”, comentó un usuario.

“¿Fiesta millonaria con empanadas y sandwichitos?”; “Tiene que ser bait, no puede decir ´fiesta millonaria´ y después decir ´acá todos ganan +1000usd por mes´”; “Los patys de la bombonera son más finos”, comentaron.