Compartió algunos outfits a sus seguidores para fiscalizar y en las redes la liquidaron

Una joven tiktoker, Rocío Cittadini, se encontró en medio de una controversia en la red social cuando compartió un video en la tendencia “get ready with me” o “prepárate conmigo”. Estos videos suelen mostrar diferentes outfits (conjunto de ropa) que las personas usarían para ocasiones especiales.

El contenido de Rocío se centró en dar recomendaciones de outfits para fiscalizar o ser presidente de mesa en las elecciones presidenciales del, que se llevarán a cabo este domingo 22 de octubre. Sin embargo, el video no tuvo la respuesta que esperaba.

Los usuarios de la plataforma criticaron la “seriedad” con la que abordó el tema, afirmando que la elección de la ropa “no debería ser una prioridad” al momento de realizar estas tareas, sino más bien la comodidad y responsabilidad. “Cuando fiscalizas te importa más la comida gratis que te dan durante el día que el outfit”, “Estoy evaluando ir en crocs”, “Todo lo que se hace por una cremona a las 8am”, fueron algunos de los comentarios.

Además, algunos señalaron que la omisión de símbolos patrios en los atuendos propuestos fue inapropiada y que llevar una escarapela u otro elemento patrio era esencial para la tarea. Esto generó aún más controversia. “Yo me voy a tejer una remera al crochet con la bandera argentina para que sea bien claro el tema”, “¿Cómo vas a llevar pantalón blanco? Jean y escarapela”, “Mi outfit es un jean, una remera, zapatillas Converse de imitación, alguna campera por si hace frío y lo fundamental la escarapela”, escribieron los internautas que se cruzaron con el video.

El video de Rocío se volvió viral en Twitter y obtuvo más de 812,000 visualizaciones y 25,000 me gusta. Mientras en Twitter la controversia crecía, en TikTok, la joven recibió el apoyo de sus seguidores que elogiaron sus sugerencias de atuendo. “Amé todos los looks”, “Necesitaba este video”, “Me encantaron todos”, le comentaron en la publicación.

SEGUÍ LEYENDO: