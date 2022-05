Como te ven te tratan: chef genera polémica por pedir que se bañen a los que se postulan para trabajar con él

Craig Harker es un joven chef de 35 años, que también realiza el trabajo de youtuber, y quien es fiel a la tan famosísima frase ‘’todo entra por los ojos’'; puesto que según su filosofía la primera impresión para postularse a un empleo es fundamental. Aunque teniendo en cuenta las publicaciones del joven chef en la página de Facebook de su restaurante George Pub & Grill, sería que todo entra, además, por las fosas nasales.

Es dueño del restaurante George Pub & Grill y realiza filosas críticas. Foto: Web / Los Andes

“Aquellos que acudan con ese fuerte olor corporal, que no vengan. Lávate las axilas antes de venir a la entrevista, huélete un poco’', también aconsejó a que quienes se postularan para puestos de trabajo en su local de comidas usaran desodorante.

Y es que parece que el experto en el arte culinario no ha pasado una grata experiencia entrevistando a las personas que acudían a su restaurante situado en Teesside, Inglaterra, para obtener una oferta de trabajo. Señaló que muchos de los postulantes llegan con una higiene descuidada al lugar, y hasta incluso con dientes negros.

“La parte clave para cualquier entrevista es la primera impresión, no hagas que la mía sea que claramente necesitas un lavado y me tenga que girar por ese aliento travieso que me rasca las mejillas” replicó.

Pero los polémicos dichos del chef no terminan ahí, ya que en el pasado despotricó fuertemente contra aquellos postulantes que carecieran de personalidad o fueran introvertidos. Llegando incluso a generar una estigmatización hacia amantes del mundo de los videojuegos, que disfrutan de juegos como Call of Duty.

Los adeptos a los juegos de mesa tampoco quedaron exentos de las críticas airadas del chef al mencionar al popular juego Dragones y Mazmorras.

“Queremos gente animada, burbujeante y simpática para la recepción, no personas que se pasen el día en casa sentadas frente al último Fifa y que no salgan de casa durante días” espetó.

La conducta peculiar del chef, bastante discriminatoria, lo llevó a perder su licencia el pasado año 2019. Esto a raíz de preguntarle a sus clientes sobre si golpearían a sus exparejas a cambio de un filete de carne, comentario que la Agencia de Normas Publicitarias sancionó porque violaba las normas al alentar la violencia doméstica.

Quizás en un mañana la ácida sinceridad del polémico chef atraiga a candidatos pulcros y ‘’burbujeantes’', que se adapten a sus estándares laborales.