Comió pizza en un restaurante, le cobraron por llevarse las sobras y lo invitaron a pelear

El insólito escenario se dio en Comodoro Rivadavia, Chubut, luego de que un cliente de “Buena Vida Resto Bar” denunciara un hecho que se viralizó. Lejos de recomendar el lugar, el comensal recurrió a Twitter para mostrar su indignación por un recargo insólito a la hora de ver el ticket.

Al consumir en el local gastronómico, esta persona se encontró, al final de su estadía, con un detalle que lo sorprendió. “Viví una situación lamentable y bastante bochornosa. Me quejé porque me querían cobrar las sobras para llevar y el empleado me invitó a pelear”, manifestó @EmirSNM en la red social.

Emir relató a sus seguidores sobre la lamentable situación que vivió. Foto: Twitter / @EmirSNM

Además, el joven adjuntó el ticket en su publicación, el cual describe que consumió en el lugar un café con leche, un exprimido y una pizza estilo “siciliana”. A esto, se le agregó el cargo por cubiertos y en el final, el cargo “para llevar”, que decantó en una protesta del consumidor y una respuesta inesperada por parte de uno de los empleados del resto bar.

Al respecto, Emir detalló: “Les pregunté quién había sido el capo/a que se les había ocurrido y la excusa fue que les habían aumentado las bandejas de plástico. Le respondí que no correspondía y me hizo devolverle la bandeja y el cartón que envolvía las pizzas”.

El ticket que desató la polémica. Foto: Twitter / @EmirSNM

El comensal consideró totalmente inapropiado el recargo de 200 pesos, al ser una obligación del lugar dar una bandeja para llevarse las sobras del servicio adquirido. Tras la contestación, el cliente decidió devolverle el envoltorio y la bandeja donde tenía la comida.

“Cuando se las devolví me dijo ‘y andate porque en la calle te hablo con otros términos porque te haces el vivo’. Cuando le pregunté por qué me hacía el vivo me dijo ‘salgo a las 00, tómatela porque te cag... a trompadas’, en frente de todos los clientes”, relató el comensal en su publicación para explicar cómo su reclamo casi termina a las trompadas.

Los comentarios ante el reclamo del joven. Foto: Twitter / @EmirSNM

Y agregó: “Le pregunté por qué me decía que salía a las 00 y se acercó a la entrada a volver a amenazarme. Cuando me di vuelta amagó a pegarme. Fue patético, me dio mucha risa y lástima”.

La indignación de Emir se volcó en Twitter y se viralizó. A modo de una mala reseña del lugar, su queja la publicó para que los lugareños sepan, de antemano, cómo proceden en ese restaurante a la hora de cobrar sus servicios. El posteo recibió varios comentarios en respaldo del joven.

“Una vez fuimos con mi esposa, nos atendió un mozo y nunca más vino. A los 40 minutos nos retiramos, nunca nos atendieron” y “Una vez me pedí una milanesa y tardaron como 2 horas encima me trajeron una cosa completamente diferente que ya ni me acuerdo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

