Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, va a juicio oral por abuso sexual agravado

Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, irá a juicio oral por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado” que habría cometido contra quien fue su esposa y madre de sus dos hijos. El abogado de la modelo, Fernando Burlando, aseguró que su clienta fue víctima de más de 100 de abuso.

Fue el periodista de Intrusos, Guido Zaffora, quien informó al aire del programa de AméricaTV, que conduce Flor de la V, que se había confirmado la elevación a juicio oral de la causa que la modelo le inició a su exmarido.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

“Se acaba de confirmar la elevación a juicio contra Claudio Contardi. Esto es por la causa de Julieta Prandi que lleva adelante el abogado Fernando Burlando”, comentó el panelista.

“Nos acaban de mandar el documento que indica que no se hace lugar al pedido de declaración de nulidad de la resolución judicial, tal como había solicitado Contardi. Hay diferentes causas, pero esta información tiene que ver con la de abuso”, precisó el periodista.

Julieta Prandi habló de la elevación a juicio de su causa

Prandi fue consultada por el notero de A La Tarde y se refirió al tema. “Estábamos esperando y la cámara decidió rechazar la apelación de él y decidir elevar a juicio oral. Ahora hay que esperar que el juzgado que le haya tocado decida la fecha”, explicó.

Luego, el periodista le consultó si sentía que se hizo un poco de justicia, a lo que la modelo respondió: “Yo todavía no siento que se haya hecho justicia. Siento que se está moviendo una causa que está hace mucho tiempo en espera y todavía no inició el juicio, todavía no se sabe ni cuándo va a arrancar”.

“Es una luz al final del pasillo y estamos esperando que den la fecha del juicio para pasar por un proceso porque la verdad es un momento muy triste y desagradable de mi vida y ya quiero que termine, necesito cerrar ese capítulo”, agregó.