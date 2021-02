Cinco clásicos del cine que cumplen 25 años en 2021

¿Te parece que tu infancia fue ayer?. Tu opinión podría cambiar después de conocer películas que cumplen 25 años en 2021. Cuando se trata del cine, el tiempo no se mueve igual, los actores están eternamente inmortalizados a través de los personajes más icónicos de sus carreras y volver a ver las películas es volver a sentirnos como lo hacíamos cuando las vimos por primera vez.

Pero en el mundo real el tiempo avanza rápidamente y cuando menos te lo esperas, esas películas que te encantaba cuando eras niño cumplen un cuarto de siglo de haber llegado a las salas de todo el mundo.

Películas como Matilda y Jerry Maguire, por ejemplo, se estrenaron en 1996, al igual que la primera película en la que Tom Cruise se convirtió en Ethan Hunt y uno de los títulos que sorprendió mundialmente a los espectadores como El Día de la Independencia.

Ver esas películas hoy es viajar en el tiempo y llenarnos de nostalgia, pero también recordar que, incluso si el tiempo avanza, siempre podemos volver al pasado con todos esos personajes que marcaron al mundo.

Las películas que cumplen 25 en 2021:

Matilda

Matilda

Basada en la novela de Roald Dahl, esta es una de las películas infantiles más queridas de la historia del cine, cuenta la historia de una niña que es rechazada por su familia y enviada a una escuela donde una directora cruel gobierna con puño de hierro. Pero Matilda no es cualquier niña, ella es brillante y tiene poderes que le permiten mover objetos con la mente, y probablemente no existe un solo niño de los 90 que no haya querido ser ella.

Escena de la película Jerry Maguire gentileza

Jerry Maguire

Probablemente existen muchas citas y frases que usas en tu vida cotidiana que vienen de esta película con la que Tom Cruise demostró que no solo era un héroe de acción, sino un leading man que puede hacerlo todo. Jerry Maguire es la historia de un agente deportivo con una epifanía moral que cambia su vida, con una historia con mucho humor, actuaciones legendarios y un gran guion.

Mission Imposible, con Tom Cruise gentileza

Mission: Impossible

Tom Cruise tuvo un gran año en 1996, no solo dio vida a Jerry Maguire, también se convirtió en la versión americana y más ruda de James Bond al interpretar al agente Ethan Hunt en Mission: Imposible, la primera película de la saga que marcó su carrera y lo convirtió en uno de los más grandes héroes de acción de todos los tiempos.

Día de la Independencia, película gentileza

Independence Day

1996 fue el año en el que Roland Emmerich reclutó a Will Smith y a Jeff Goldblum para salvar al mundo de una invasión extraterrestre. Independence Day es una de las películas más emblemáticas de los años 90 y se llevó un premio Oscar gracias a sus revolucionarios efectos especiales, que usaron para colocar una enorme nave extraterrestre sobre la Casa Blanca.

Fargo

Fargo

Una de las grandes películas de los 90 y de la historia. Fargo, de los hermanos Coen, estuvo nominada a 7 premios Oscar y se llevó 2 (mejor actriz y mejor guion) y es una obra maestra de la comedia negra que sigue a una policía embarazada en un pueblo de Minnesota que está investigando un asesinato conectado con un hombre que estaba planeando el secuestro de su esposa para poder cobrar el rescate.