Chyno Miranda está en grave estado de salud: su compañero Nacho pide por “un milagro”

Luego de haber estado en coma en 2020 al contraer Covid-19, el cantante Chyno Miranda, de Chyno y Nacho, se encuentra en grave estado de salud. El venezolano pelea por su vida a raíz de la neuropatía periférica que le surgió como secuela del coronavirus. Nacho brindo declaraciones y dijo: “Manden su energía para un milagro”.

Chyno Miranda contrajo coronavirus en julio de 2020 y la enfermedad le dejó secuelas graves: neuropatía periférica, que lo dejó sin habla, así como en silla de ruedas al salir de terapia intensiva. En su momento, el artista tuvo una asombrosa recuperación: se mostró en buen estado en una foto en redes sociales junto a su hijo Luca en la intimidad de su estudio de grabación.

Ahora, el cantante del dúo con hits reggaetoneros conocidos por todos como ‘Andas en mi cabeza’, ‘Mi niña bonita, ‘Me voy enamorando’, pelea por su vida. A pesar de que su familia no se ha pronunciado al respecto, Nacho, su compañero, dio a conocer en una entrevista a Telemundo el estado de salud de Chyno.

Nacho aseguró que, a pesar de no haberse podido contactar directamente con su excompañero, sí ha hablado con algunos de sus familiares. “Él está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans y a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”, dijo.

"Chino y Nacho" tienen millones de fans en Venezuela y Latinoamérica. (Instagram/@chinoynacho)

Aunque por otro lado, el cantante brindó un panorama más alentador. “Una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no habían. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, explicó.

En el programa ‘Chisme no like’, brindaron más información sobre la salud de Chyno. “Está muy, muy grave, al punto que la familia, llamó al cura varias veces. Está en uno de los momentos más delicado, y por eso Nacho está pidiendo oraciones”, dijeron.

El inicio de la enfermedad de Chyno Miranda

Su esposa contó cómo afrontó el covid-19 en 2020. “Tuvo malestares muy fuertes, le bajó mucho la oxigenación. Le dio duro, tenía muchos dolores en el cuerpo, quería estar acostado”, explicó.

Poco después de recuperarse de los síntomas típicos, Chyno contó que comenzó a sufrir problemas en las extremidades. “Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo, empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas”, explicó el artista.

Chino se encuentra en grave estado y pelea por su vida

Su salud siguió deteriorándose hasta que quedó paralítico. “Imagínate, en una cama, sin caminar; lo primero que pensé fue se me acabó mi carrera artística”, dijo.

Luego de salir del hospital, hace poco más de siete meses, a través de un comunicado aseguró que suele sentir “molestias, hormigueo, entumecimiento y dolores fuertes en las piernas”.