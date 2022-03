Christian Martin respondió a la denuncia de su hermana por violencia de género: “Cometí errores”

Christian Martin respondió ante las durísimas acusaciones de su hermana, que denunció que fue golpeada ferozmente y abusada por el corresponsal en Europa. El periodista contestó con un video en sus redes sociales: “Cometí errores en mi vida, pero no tengo nada que ocultar”.

“Para arrancar voy a ser muy sincero con estos videos viralizados de cierta gente: no tengo nada que ocultar, soy un buen tipo. Sí, he cometido errores en mi vida, como todos, y la verdad es que yo a los problemas legales los dejo en manos de los abogados, tanto en España como en la Argentina, es todo lo que puedo decir al respecto, sinceramente” dijo Christian.

“El morbo le gusta a algunos periodistas y a la gente. Cada uno se fija si quiere escuchar a un periodismo sano, sincero, transparente, creíble. Habló con mi mujer, con mis hijos casi todos los días, con mi tía, con mi prima en Mendoza, con mi primo en Madrid, no tengo otra familia” expresó Christian, sin nombrar a su hermana.

Lucila Martin, la hermana de Christian Martin, famoso corresponsal en Europa de LN+, acusó al periodista de haberla golpeado fuertemente hasta casi matarla y de abusarla. La mujer dio una entrevista para el Canal 22Web, con Santiago Cuneo, periodista con quien se enfrentó fuertemente Christian la semana pasada.

Santiago entrevistó a la hermana de Christian Martin, Lucila, quien sorprendió con sus declaraciones. Al iniciar la charla, Cúneo le consultó para verificar si era la hermana del ex America24, a lo que ella respondió: “Desgraciadamente, si”. Luego, la mujer acusó a su hermano de haberla golpeado salvajemente: “Me salvé porque me encerré en el baño. Durante una hora y media, estuvo pegándome, ahorcándome”.

“Me tiró en la cama, se tiró encima mío y me empezó a ahorcar. Yo gritaba, él me tapaba la boca. Me ponía contra una esquina y contra la otra. Empecé a gritar ‘Help’ desde el baño. En ese momento estábamos trabando para Fox” Lucila compartía trabajo con Christian desde Inglaterra. “Luego me intentó asfixiar, hasta que llegó la policía. Me sacaron fotos de todas las lesiones en cuello y espalda. A él se lo llevaron preso” agregó Lucila.

“Por una vez en tu vida hacete cargo. Anda a un psicólogo, que te saque toda esa rabia, como hago yo, para sanar todo lo que me hiciste” dijo la hermana de Christian. Por otro lado, añadió: “Lo que va a pasar es que ahora va a salir gente que va a pagar. Él no se va a hacer cargo de nada, porque nunca lo hizo”.

Para finalizar, Lucila contó lo más grave. La mujer dijo que Christian Martin hacía cosas indebidas de índole sexual, además aclaró que “no llegó a lo peor pero sí a que yo tenga que tocar ciertas partes”.