Chocó el auto de su papá, intentó arreglarlo con un truco de TikTok, pero no resultó como esperaba

Una insólita y cómica situación se viralizó en TikTok cuando una joven usuaria de la plataforma compartió su frustrado intento de arreglar los daños en el vehículo de su padre después de haber chocado. En un video que ya acumula casi medio millón de vistas y más de 20 mil me gusta en un solo día, la chica intenta aplicar el método del agua hirviendo para eliminar las abolladuras en el paragolpes de la camioneta negra.

La usuaria identificada como @imnotmikita documentó su aventura de reparación casera, que comenzó con buena voluntad, pero se convirtió en un momento lleno de risas. El método del agua hirviendo se popularizó en TikTok como una solución casera para eliminar abolladuras en autos, consistente en verter agua hirviendo sobre el área dañada y aplicar presión en sentido contrario al choque para tratar de devolver la pieza a su lugar original.

En el video compartido por la joven, se la ve utilizando guantes blancos, una pava eléctrica y una sopapa de cocina para intentar reparar las abolladuras. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de los comentarios de su amiga que la está grabando, los resultados no son los esperados. El objeto que utiliza para aplicar la presión no es el adecuado y no logra un ajuste adecuado sobre el metal.

A medida que el video avanza, la situación se torna cómica y las risas no se hacen esperar. La usuaria admitió su falta de experiencia en este tipo de reparaciones y exclama: “¿Cómo hago esto?”. A pesar del fracaso de su intento, el video se convirtió en un éxito en TikTok, generando una ola de comentarios humorísticos y consejos de otros usuarios.

Los comentarios en la publicación van desde sugerencias más adecuadas para realizar el método hasta burlas amigables sobre la elección equivocada de herramientas. “Se hace con la sopapa de baño, no con la de la bacha”, “Podés hacerlo con barras de silicona las pegas y las sacas y se arregla”, “Mi nombre es: P a o l a Argento, así como suena”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la sección de respuestas.

SEGUÍ LEYENDO: