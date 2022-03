Chloé, la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde hizo un gran anuncio: “Yo me casé”

Cuatro años tiene Chloé Insaurralde, la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde. Sin embargo su determinación y carácter se le nota en un divertido video familiar donde la pequeña no sólo desafía a su celoso padre sino que le aclara que ella ya pasó por el altar.

El ida y vuelta comenzó con una pregunta del padre: “¿Cómo te vas a ir a vivir a la casa de Franco?”. Acto seguido ella aclaró: “Estábamos jugando a los príncipes. Yo ahora me caso... Soy grande y me voy a casar... ¡El otro día me casé!”.

El padre celoso anunció: “Vos no te casás nada. Sólo con el papá”. Los mensajes se sumaron por miles. Muchos remarcaron la determinación de la pequeña quien no dudó en anunciar que se casará caiga quien caiga.