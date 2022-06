Chanchi Estévez criticó las “visitas higiénicas” de Kate Rodríguez en el Hotel de los Famosos

Chanchi Estévez y Kate Rodríguez tuvieron un duro cruce en ‘Intrusos’, luego de que el exfutbolista acusara a la bailarina de sus largas “visitas higiénicas” en el Hotel de los Famosos, que llevaron a suspender la de todos los participantes.

En el piso de Intrusos, Rodríguez y Majo Martino hablaron sobre su paso por el Hotel, y ambas cuestionaron a los participantes que se burlaban de Locho Loccisano. En ese momento, se comunicó telefónicamente Chanchi Estévez.

“Lo de Majo es lamentable, que hable así y siga generando odio, que siga diciendo la palabra ´bullying´, que hable de maltrato”, empezó diciendo. Y añadió: “Nosotros grabábamos todo el tiempo y gran parte de lo que salió son cosas que eran funcionales al show. Mi personaje garpaba”.

En ese momento, la panameña interrumpió filosa: “Por suerte acá nadie te edita, acá te puedes mostrar así como eres”. A lo que Estévez no se quedó callado y contó que Kate habría sido la responsable de que la producción prohibiera que los participantes tuvieran visitas de sus familiares.

Kate Rodríguez fue una de las participantes del hotel (Instagram).

Según explicó el exfutbolista, las “visitas higiénicas” que la panameña recibía de su novio se excedían del tiempo permitido. “Gracias a vos, que estuviste diez días nada más en el reality, no pudimos tener más visitas. Los familiares no pudieron tener más visitas por culpa tuya, porque no respetaste las horas y el lugar que te daban”, soltó.

Subió la tensión en el piso y Kate le pidió que aprenda a modular porque no se le entendía nada. Luego le dijo: “Estás diciendo cualquier cosa, Chanchi, eres muy creativo a la hora de inventar. Si según tú, yo estuve diez días ¿A ustedes les sacaron las visitas hasta hace poco? No entiendo qué estás diciendo, explícate mejor”.

Kate Rodríguez lo acusó de “jodido y cobarde” a Chanchi Estévez

Luego del comentario de Kate, el exfutbolista cambió de tema: “Todos saben qué hicieron. Quería comunicarme solamente para pedir un poco de mesura a la hora de hablar de todos los chicos. Ya está, ya terminó el reality, lo que no hicieron, no lo pueden seguir haciendo afuera”.

El hotel de los famosos. (Captura Youtube)

Asimismo, el Chanchi sostuvo que disfrutó mucho su estadía en el Hotel. “¿Cómo no la va a pasar bien si era el que hacía el bullying? Le llenaba la cabeza a la gente para que actuara a su favor”, apuntó, indignada, Kate. “Ahora te vienes como el tipo buenazo, el funcional. Vos sos un jodido y un cobarde, hermano”, agregó la panameña.

Para cerrar, Estévez comentó en forma de burla: “Sí, no se pudo tener más visitas higiénicas. Dale, después te cuento. Un beso”. Tras un corte en la comunicación, él le soltó: “¿Quién te crees que sos? Tómatelas”. Y ella le respondió: “Tómatelas vos, payaso”.