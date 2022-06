Catherine Fulop compartió una osada foto de su marido, Ova Sabatini, y recibió miles de piropos

Osvaldo Sabatini cumplió sus 57 años y su esposa, Catherine Fulop lo saludo muy cariñosamente con un posteo en redes sociales, que causó furor.

La actriz, subió una imagen de su marido, sin remera, por lo que, los comentarios y “Me gusta”, no se hicieron esperar en Instagram.

La venezolana subió una imagen de su marido a sus redes que fue furor.

“57 AÑOS!!!! @ovasabatini Para un poco bebé no te podemos alcanzar!!!! Jijiji Ahora en serio... Eres increíble”, comenzó diciéndole la Fulop en su publicación a la que le sumó un video con imágenes de la familia que formaron en diferentes momentos juntos.

“Te amamos tus amigos, familia y yo, que tengo el lujo de ser la compañera de el LIDER de esta TRIBU que tu has construido a lo largo de estos 57 años!!!!”, también agregó en su posteo.

Definitivamente, las palabras románticas de la venezolana no fue lo que sobresalió, lo que llamó la atención fueron los comentarios de los seguidores de la modelo, quienes no dejaron pasar lo bien que luce el papá de Oriana y Tiziana.

“Que siga el cuerpo triunfando”, “Que potro el Ova”, “Es un super hombre”, “Qué difícil mantenerle el ritmo eh?”, “cuál es el secreto?”, “Los genes Sabatini - Fulop, son los mejores del planeta”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación que tiene miles de like.

Cuánto años llevan juntos Catherine Fulop y Ova Sabatini

En una entrevista a ”Implacables”, la ex “MasterChef Celebrity 3″, Catherine Fulop reveló que su relación con Ova Sabatini se había transformado luego de que sus hijas, Oriana y Tiziana Sabatini, emprendieran sus vidas lejos de sus padres. En la entrevista, la actriz hizo un repaso por su vida junto a su marido y se refirió a la posibilidad de abrir la pareja.

“Estamos casados hace 24 años pero en realidad estamos juntos hace 28. Ori tiene 26 y nosotros en 1994, empezamos a salir. Una nunca sabe si es que fuimos novios, después pusimos la etiqueta de novios porque empezamos a vivir juntos. Después de ahí, no nos separamos nunca más”, dijo Fulop.

Catherine Fulop reveló lo que cree que es el secreto entre su esposo y ella para mantener el fuego encendido: “Yo siento que, tanto de parte de Ova como mía, siempre hubo un compromiso. Dices ‘bueno, me comprometo a esto’. Si te comprometiste, es de verdad. No es que una dice ‘bueno me comprometo pero capaz que me gusta un poquito esto otro y pruebo un poquito de acá’”.