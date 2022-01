Casamiento con temporal: los invitados tuvieron que sostener la carpa para que no se la llevara la tormenta

La noche de bodas es un evento muy esperado por aquellas parejas que desean celebrar su unión con familiares y amigos. Cada detalle se calcula una y otra vez para que la fiesta sea perfecta. Sin embargo, muchas veces, factores externos imprevistos pueden conspirar para arruinar lo planeado por varios meses.

Algo similar le ocurrió a una pareja de recién casados. Mientras los invitados bailaban se desató una fuerte tormenta de viento y agua, la cual empezó a mover de manera peligrosa la carpa donde se desarrollaba el festejo.

Rápidamente y con risas de por medio, los amigos de los novios empezaron a sujetar la estructura para que el viento no se la lleve. Algunos se podían ver con tragos en la mano que, por nada del mundo, dejarían al descubierto.

Al ver la insólita situación, la novia tomó su teléfono y empezó a filmar la graciosa escena. Las imágenes si viralizaron a través de las redes y los creativos comentarios de los usuarios no tardaron en llegar: “amor si nos casamos en enero que esta lindo el tiempo”. “Ya me imagino al del sonido e iluminación rezando en todos los idiomas y religiones”. “El flaco en lugar de ayudar a los otros no largo el vaso x nada😳😳😳 Q amigooo!”. “Flaco soltá el vaso y ayudá”.

A pesar de la fuerte tormenta, el clima que propiciaron familiares y amigos hizo que la fiesta continuara con normalidad y la noche de bodas que tanto esperaron los novios terminó (entrada la madrugada) con final feliz.