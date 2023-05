Cansada de esperar el amor de su vida, una mujer de 77 años se casó con ella misma

Dorothy Fideli, una mujer de 77 años que vive en Estados Unidos, se casó con ella misma en una ceremonia íntima debido a que se cansó de esperar a que aparezca el amor de su vida. la particular ceremonia fue compartida en las redes sociales, donde se volvió viral.

Dorothy vive en la residencia O’Bannon Terrace Retirement Community en Goshen, en el estado Ohio, y fue allí donde eligió llevar a cabo el peculiar enlace el sábado 13 de mayo. A la ceremonia acudieron sus vecinos, amigos y familiares. Junto a todos los invitados luego celebraron el “auto” matrimonio con una fiesta.

Sin embargo, no era la primera vez que Dorothy pasaba por el altar. En 1965 se había casado en un juzgado estadounidense con quien era su novio. “Nos casamos e inmediatamente él se fue a trabajar y yo a casa”, recordó Fideli en diálogo con el diario digital Today.

Pero nueve años después de haberse casado, Dorothy se divorció y nunca más volvió a encontrar el amor. Pasaron 49 años y ningún hombre logró volverla a enamorar, por lo que entonces decidió casarse como “una de las cosas que normalmente hace para animar a otros residentes”, aseguró Dorothy.

“Dije, sabes qué, he hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma [...] Es lo que siempre quise, estoy muy feliz”, agregó la mujer.

Dorothy caminó hasta un altar improvisado, con el ramo de flores en la mano y el vestido blanco con el velo. Todo y cada detalle fueron pensados para que a la mujer de 77 nada le faltara en este gran momento.

“El interior es lo importante. Ahí es donde fluye el amor de Dios [...] Ahí es donde él te da sabiduría y te da esperanza. Y nadie se toma el tiempo de pensar en eso. Así que eso es lo que he hecho, y agradecería que todos ustedes lo hicieran y lo pensaran de esa manera”, concluyó Dorothy al medio citado.

Seguí leyendo: