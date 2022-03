Cande Vetrano deslumbró con un look estilo “crimen fashion” con muchas transparencias

El sábado se casó la actriz Ktja, la hija de Ciro Martínez, y fue una verdadera fiesta en el exclusivo Palacio Sans Souci. Entre los invitados hubo varios famosos y Candela Vetrano fue una de ellas, ya que es muy amiga de la novia.

La ex “Casi Ángeles” es amiga de Ktja desde “Argentina, tierra de amor y venganza”. Ambas compartieron elenco y cosecharon una gran amistad que se fue afianzando con el tiempo, por lo que la hija del exlíder de “Los Piojos” decidió invitarla para que la acompañe en uno de los momentos más importantes de su vida.

Para la ocasión, Cande optó por un look total black de estilo “crimen fashion”. La exparticipante de Masterchef Celebrity usó un vestido largo de strapless, al cuerpo y de transparencias. Debajo solo usó un culotte negro, aunque no llevó corpiño y cubrió los pezones.

Cande Vetrano deslumbró con su look de "crimen fashion".

Al outfit le sumó unos guantes negros brillantes que le cubrían la mitad del brazo, una gargantilla plateada y se peinó con un estilo ochentoso, lo que le dio aún más un estilo de la “mala” de las películas de crímenes de la época.

Cande Vetrano deslumbró con su look de "crimen fashion".

“Mi amiga cumplió su sueño @katumartinez. Te amo te amo. Viva el amor!”, escribió Cande al pie de sus fotos en la boda. Y resaltó: “Gracias @rocioriveroart por el vestido y @sophietchegoyhen por ser mi salvadora”.

Las fotos de la actriz superaron los 120 mil “likes” y recibió cientos de comentarios, entre ellos de sus amigos Gastón Dalmau, quien la llenó de emojis y Lali Espósito que escribió “No no no Candela” con emojis de fueguitos. Por su parte, Emilia Attias comentó: “Perooo keee belleSa” y Juanse: “Beautiful”.

Cande Vetrano deslumbró con su look de "crimen fashion".

Cande Vetrano deslumbró con su look de "crimen fashion".

Cande Vetrano habló sobre su paso por los sets de Cris Morena

Meses atrás, Cande visitó Los Mammones, el programa que condujo Jey Mammón por América TV. Con una sonrisa en el rostro y la mejor onda en el programa, la joven artista contó algunos detalles de sus comienzos en la televisión y su relación con la actuación.

“Empecé con Agrandaditos. Estaba desfilando para una marca de chiquitos, yo hacía danza y en un desfile de la marca me vieron y me citaron para un casting de Cris”, relató.

Abriendo el cajón de los recuerdos, el conductor ahondó en su paso por las novelas de Cris Morena. “Qué semillero eh. Cada uno que pasó por el mundo de Cris Morena, muchos de ellos…”, indicó el conductor de Los Mammones, mientras hablaban de la amistad de Cande con Lali Espósito y la China Suárez.

Lali Espósito y Cande Vetrano en Rincón de Luz.

En eso, Cande Vetrano lo interrumpió: “Sí, la verdad que la mayoría… La mayoría con terapia… Seguimos en la tele”. Con este comentario, desató las polémicas. “Digo por el hecho de trabajar desde chicos, me parece que la terapia está buena para contrarrestar con todo”, aclaró entre risas.

“Me perdía los cumpleaños, era lo que más lamentaba de salir del colegio e irme a grabar. Igual era ir a jugar”, admitió.

Gastón Dalmau, Rocío Igarzábal, Cande Vetrano y Mery del Cerro se reencontraron en "MasterChef". (Captura Youtube)

Rememorando mucho de sus primeros pasos en la televisión, también hizo un conteo de su primer papel en televisión en Rincón de Luz. “Recuerdo mucha siesta en el auto, yendo para allá, comer en el auto. Me acuerdo del equipo humano, me veo de chica y me da mucha ternura”, admitió a Jey.