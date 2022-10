Cande Ruggeri reunió a toda su familia para que conozcan a su bebé en una ecografía 5D: “Todos juntos siempre”

Con la ansiedad por las nubes, Cande Ruggeri espera el nacimiento de su primera hija. Se llamará Vita y en la jornada de este miércoles fue vista por toda la familia a través de una ecografía 5D.

Ecografía 5D de Cande Ruggeri.

Con un emotivo posteo en sus redes sociales, la hija del “Cabezón” Ruggeri mostró a sus seguidores su travesía hacia la primera vista 5D de su beba. En un clip de video se ve cómo varios integrantes de la familia se reunieron especialmente para acompañar a los futuros padres en la ecografía del final del semestre.

“Así somos. Todos juntos siempre. Los amo”, sumó al posteo la modelo. En la imágen se muestran aproximadamente nueve personas sentadas mirando la pantalla.

Cande Ruggeri y su pareja.

Algunas líneas debajo, agregó: “Conocimos un poquito más a mi ‘b Vita’ rebelde que se tapó bastante, pero después de unos chocolatitos la pudimos ver. Enamorada de vos Vita. ¡Con este amor te esperamos! Vean cómo se ríe al final ¡Te amamos mucho!”.

Además, la joven madre mostró una pequeña muñeca tejida al crocchet que es muy especial para ella. “Se graban los latidos del corazón de tu bebé”, explicó a la cámara.

Cande Ruggeri apuntó contra quienes la critican por entrenar estando embarazada

Candela Ruggeri está en su mejor momento. Al cursar su cuarto mes de embarazo continuaba con su rutina y entrenó como siempre lo hizo. La modelo lo mostró en sus redes sociales y la respuesta de sus seguidores la hizo enfurecer.

Cande Ruggeri entrena con cuatro meses de embarazo y lo muestra en las redes

“Arrancando los cuatro meses de la pollita, entrenando como a mi me gusta. Como les digo siempre, si están embarazadas como yo, primero pregúntenle a su obstetra qué tipo de ejercicio pueden hacer y cuánto. Mi amado gimnasio con mi profe que la amo y me hace unas clases personalizadas zarpadas”, escribió Cale (como se presenta en las redes) junto a un video que la muestra entrenando.

“Cande, hace otra cosa, yoga o algo más tranqui, por más que te aconseje tu médico, ¡pensá que si pasa algo no hay vuelta atrás! No hate, cuídate hermosa, descansá, comé, después de la baby volvés a hacer todo eso”, “Yo creo que se obsesionan por no engordar un gramo de más”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.

Molesta por las criticas, la modelo hizo un descargo en las redes sociales. Luego de agradecer por los buenos mensajes que asegura leer, atacó a quienes la criticaron.

“Hay gente que no tiene ni idea de un montón de cosas y comenta cosas innecesarias”. “Lo voy a aclarar creo que por última vez. No sé si lo voy a seguir aclarando, por ahí sí porque hay gente todo el tiempo que se renueva, como dice Mirtha (Legrand), pero si yo estoy entrenando y lo estoy mostrando, es porque mi obstetra me dejó”, cerró.