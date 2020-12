Campanella cruzó a Alicia Castro por criticar al vocero presidencial que no había aplaudido a CFK

Juan José Campanella cruzó a la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro, en Twitter. El productor usó la red social para responder a la ex funcionaria que había criticado al vocero presidencial Juan Pablo Biondi por no aplaudir a Cristina Kirchner durante el acto del pasado viernes en La Plata.

“Los que apoyamos y queremos a este Gobierno sufrimos los errores y la falta de políticas de comunicación. Ayer Juan Pablo Biondi, encargado de la comunicación presidencial, no aplaudió en ningún momento a Cristina. ¿Se habrá sentido aludido? #VayanABuscarOtroLaburo”, escribió en Twitter.

Momentos después llegó la reacción de Campanella, quien no escatimó en palabras e ironía.

“¡Aplaudan, muchachos! ¡Aplaudan a rabiar! Aunque no estén de acuerdo, aunque no tengan ganas, la reina es la reina y ustedes, los zánganos, tienen que aplaudir. Si es posible de rodillas y lamiéndole los zapatos”, tuiteó.