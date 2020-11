En ocasiones las redes sociales también sirven para ayudar a los demás o generar buenas acciones en grupos de personas. Un ejemplo de esto es la campaña que están haciendo los jóvenes en España donde van al colegio en pollera para luchar contra los estereotipos y el machismo.

Hace varios días que en España los alumnos están asistiendo a los centros educativos en pollera. El llamativo atuendo en los varones esconde una idea muy especial: luchar contra los estereotipos y apoyar a las mujeres.

La idea surgió en la red social Tik Tok y se dio a conocer el 27 de octubre en la ciudad de Bilbao, cuando las autoridades de una escuela cuestionaron a Mikel por haber ido con una pollera. Uno de los profesores lo mandó a que viera a un psicólogo.

“Me interrumpieron una clase de matemáticas para ir al psicólogo. Allí me preguntaron todo el rato si me sentía mujer, les dije que no me pongo ningún género y si me tengo que poner, soy tío”, contó Mikel en un video que publicó en las redes sociales.

Ante lo ocurrido, sus compañeros decidieron alzar sus voces y reclamar por lo que todos, incluidas mujeres, comenzaron a ir en pollera. Además, reflejaron la situación en las redes sociales y convocaron al resto de los adolescentes españoles para que hagan lo mismo.

La campaña tuvo tanto éxito que hoy está replicando en todo el mundo.