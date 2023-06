Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano, quedó atorada entre unas rejas y viralizó el bizarro video

Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, quien participó de la última edición de Gran Hermano Argentina, compartió un video de un insólito accidente doméstico que le ocurrió en su casa.

La joven se hizo viral en las redes sociales porque su cabeza quedó atorada entre dos barrotes de la reja de la ventana de su casa en González Catán y compartió el divertido momento en su cuenta de Instagram. “Por meter la cabeza donde no te llaman” escribió la influencer con humor en sus historias.

Foto: captura de video.

En el video se puede ver como Camila hace gestos divertidos para desdramatizar la situación, mientras los que estaban con ella le decían entre risas: “Tirá el cuello para atrás, dale, para atrás, ahí va... Se va a descogotar”.

Lo cierto es que sus seguidores sí se preocuparon por la situación: “Una desesperación debe ser eso, fuera de joda”, “Estancó su cara en una reja”, “Me duele a mí”, “Estoy preocupada por Cami” y “Pobre Cami” fueron algunos de los mensajes en la caja de comentarios del video.

EL PRESUNTO INTENTO DE SECUESTRO DE CAMILA

La semana pasada, Camila Deniz utilizó su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores sobre un presunto intento de secuestro que sufrió cerca de su hogar en González Catán, en el partido de La Matanza.

Según relató la hermana de Thiago, mientras esperaba a una amiga en una esquina, un auto se detuvo frente a ella y el conductor se acercó saludándola diciéndole: “¿No te acordás de mí?”. Camila dejó claro que no lo conocía y le pidió que no la tocara cuando él intentó agarrar su mano. Luego, el individuo le hizo una propuesta inapropiada, preguntándole cuánto le cobraría por darle cinco minutos de su tiempo, a lo que ella respondió negativamente.

“En eso viene mi amiga, que yo decía menos mal, porque el tipo me quería subir a su auto. Casi me secuestran. Si gente, cuiden a sus hijitos. Gracias a Dios que no pasó nada de eso y justamente vino mi amiga” cerró la joven influencer en Instagram.

SEGUÍ LEYENDO: