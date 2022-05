Burlas por el terrible filtro de la foto que compartió la Negra Vernaci de Susana y marley

Las figuras de Telefe, Susana y Marley fueron foco de varias cargadas luego de que la Negra Vernaci subiera una foto a su Instagram donde utilizó muchísimo filtro.

La diva del teléfono estuvo junto al conductor y Vernaci en el after de los premios Martín Fierro 2022. Fue allí donde la Negra, publicó un posteo y no dudo en hacer uso del photoshop. En la imagen están los tres junto a otros allegados y se los ve muy divertidos.

El polémico posteo de la Negra Vernaci

“Qué noche Teté !!!El after del #MF en su mejor versión #madametussaud un poroto al lado nuestro”, escribió la locutora junto a la foto.

La primera en comentar el posteo fue Soledad Pastorutti que los alagó escribiendo: “Pero que hermosura”.

Pese a esto, los demás usuarios no tuvieron piedad e hicieron hincapié en el filtro utilizado: “Muy bueno el filtro,no se nota para nada”. “Se pasaron con los filtros parecen muñecos de cera”. Uno de los usuarios sentenció: “Susana es un dibujito de Disney”.

¿Marley está en pareja?

Pese a todos los indicios, la figura de Telefe nunca ha confirmado su relación con el hombre. Incluso, hace algún tiempo brindó una entrevista en la que afirmó que no tenía “tiempo para el amor”.

“Ya no tengo energía para eso. Tampoco me da llevar gente a mi casa, estoy mucho más tranquilo porque mi casa es ahora también la casa de mi hijo y no resulta tan sencillo”, había dicho en aquel entonces.

Nicolás Mart, el joven arquitecto que señalan como el novio de Marley.

Lo cierto es que desde ya hace varios años se dice que está en pareja con un arquitecto argentino radicado en España, llamado Nicolás Mart. El joven está en la vida de Marley al menos desde que llegó Mirko a su vida, ya que en sus redes tiene fotos con el niño desde que era un bebé y entre ambos se nota que hay un vínculo muy fuerte.

Pero en redes, tanto Marley como Nicolás no suben fotos juntos. Además, se cuidan de darse “me gustas” o de dejar comentarios en las publicaciones.

Prácticamente eso es lo único que falta para que se confirme este romance de años, teniendo en cuenta que el arquitecto tiene relación con todos los amigos del conductor de la farándula, quienes lo siguen en Instagram y le comentan todas las fotos.