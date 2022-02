Britney Spears recibió una sustanciosa oferta para contar toda su verdad en un libro autobiográfico

Oops!... I Did It Again. Desde niña, cuando inició su carrera profesional, pasando por su consolidación como una de las grandes figuras de la música pop, hasta los tumultuosos últimos años en los que peleó por liberarse de una tutela que se convirtió en una prisión, la vida de Britney Spears atravesó todo tipo de sobresaltos. Con el interés del público por conocer su intimidad, la artista lanzará al mercado un libro con sus memorias.

Según Variety, la editorial Simon & Schuster ganó una batalla de la que participaron varios sellos, con el fin de convertirse en los dueños del libro que recogerá la historia de la cantante, y que llevará su propia firma. Como es de suponer, el texto abarcará toda su vida, su triunfo como estrella musical, su relación con la fama y el tormentoso vínculo con su familia.

Así, se puede decir que se trata de uno de los contratos editoriales más importantes de los últimos años. Tal es así que Spears recibirá una suma de quince millones de dólares por este libro, que promete enormes ganancias.

Hace ooco, fue publicado el libro de la hermana de la estrella, Jamie Lynn Spears, titulado “Las cosas que debí haber dicho”. A lo largo de esas páginas, la joven actriz desnuda la intimidad de Britney, lo que lo convirtió en un verdadero éxito.

En respuesta a esos escritos, que consideró difamatorios, la cantante le envío a su hermana una orden de “cese y desista”, en la que la intimó a no invocar su nombre como forma de promocionar el libro y obtener ganancias a través de su figura.

Britney Spears y su hermana. Foto: web.

El anuncio del libro oficial con las memorias de la artista se concreta casi medios año después de que ella quede liberada de la tutela financiera a la fue sometida por su padre durante 13 años. Durante todo ese tiempo, James Spears era quien tomaba todas y cada una de las decisiones en lo referido al patrimonio financiero de Britney y, de ese modo, la privaba de elegir qué hacer con el dinero que ganó durante años gracias a su trabajo.

#freebritney es el movimiento que hace marchas y sigue de cerca la causa de la cantante (AP/Archivo).

Desde que comenzó la tutela hubo numerosas iniciativas que buscaron ponerle un punto final a ese proceso. La más famosa de ellas fue la conocida como “Free Britney”. La cantante nunca dejó de agradecerle a la gente por el apoyo incondicional y, cuando la tutela llegó a su final, exclamó: “¡Qué espectáculo ver a tanta gente celebrando mi victoria! Amo tanto a mis fans. Así que gracias”.