Betular se cansó de Joaquín y Vicky: “Los voy a descalificar”

Masterchef Celebrity: La Revancha es una mezcla rara de estilos y juegos. A la seriedad de María O’Donell se le contrapone la locura de Vicky y las excentricidades de Joaquín Levinton.

Y una vez más, el músico y la griega le regalaron al programa un momento muy gracioso y polémico.

Vicky Y Joaquín, ¿hicieron trampa en la prueba?

Sí. Sin miramientos y ante la cara sorprendida de Betular, los participantes idearon una estrategia un tanto fraudulenta para ganar el juego.

La consigna era simple: una dibujaba y el otro adivinaba. Para sorpresa de todos, los participantes adivinaron todo lo que había en la caja.

¡No hagas letras! ¡Basta, los voy a descalificar!”, se exasperó el ex Bake off. “Nos sacó un poquito la ficha que capaz yo estaba haciendo alguna tramoya”, admitió el cantante en el backstage. “Mi compañero empieza a poner letritas chiquitas, pero yo no las vi”, se excusó la mediática. “¡No pongas letras! ¡No pongas letras!”, insistió el jurado. “Bueno, capaz algunas sí vi. Pero shh...”, reconoció Vicky más tarde.

Ni lenta ni perezosa, Analía Franchin se dio cuenta de la trampa y fue una de las que puso el grito en el cielo: “¡Pará! ¿Dónde está la ricota acá?”, preguntó mientras señalaba la pizarra en la que el líder de Turf había dibujado. “Adivinaron todo, ¿con esos dibujos?”, se preguntó la panelista, un tanto filosa, en el backstage del programa.

Después del juego, el jurado repartió los platos que los participantes debían preparar en 60 minutos: mientras que a Juariu y Sofía les tocó ñoquis con dos salsas, a Analía y a María una milanesa napolitana con guarnición y, por último, a Joaquín y Vicky una pasta rellena con salsa.

Analía Franchin y María O’Donell no la iban a tener fácil porque en el juego de adivinar, les faltó algo básico para las milanesas. Y como nada es gratis en la vida, el jurado les daba los huevos, pero a cambio de cinco minutos de cocción. Por esto, las participantes en lugar de 60 tenían 55 minutos para cocinar.

Luego de la cata, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui tuvieron una no muy complicada deliberación. En principio hicieron pasar al frente a Pachano, Juariu y VIcky que, junto con Levinton (que tuvo que retirarse antes de tiempo por un compromiso que ya tenía pactado) fueron considerados los mejores platos de la noche. Por ende, el mano a mano final quedó entre María y Analía, justamente las dos que tuvieron mayores dificultades durante el proceso de elaboración. Fue Donato el encargo de anunciar a la flamante eliminada. “La participante que hoy abandona para siempre las cocinas de Masterchef Celebrity, la revancha es ….María”, informó.

“Estoy contenta y lo digo real porque no lo viví como una revancha, lo viví como un bonus track de poder volver. Me abrieron un mundo y a posibilidad de probar. En mi casa viene a comer mi familia todos los sábados y me animo a un montón de cosas que no me hubiese animado nunca, gracias a lo que aprendí con estos tres grosos. La pasé súper bien, conocí a compañeros de otras temporadas y para mí es animarme a un mundo totalmente desconocido, me voy feliz y súper agradecida”, se despidió la periodista.