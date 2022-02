Benjamín Vicuña y un tierno mensaje para Magnolia por su cumpleaños: “Tu risa sopla las nubes ”

Magnolia Vicuña Suárez, la hija de Benjamín Vicuña y la China Suárez, cumple 4 años este lunes 7 de febrero y sus papás lo celebraron con tiernos posteos en las redes. El actor fue el primero en hacer una publicación dedicada para la niña y luego lo hizo la artista, con un video en sus historias.

Se cumplen 4 años desde el día que la China y Vicuña fueron padres juntos por primera vez, ya que luego nació Amancio en el 2020. La niña nació casi tres años después de que se conociera el romance de los actores, tras el escándalo con Pampita y el motorhome.

Si bien ya eran una familia ensamblada con Rufina Cabré, hija de la actriz con Nicolás Cabré, y los tres hijos del actor chileno con Pampita: Bautista, Benicio y Beltrán; el nacimiento de Magnolia selló esa unión.

Este es el primer cumpleaños que Magnolia pasa con sus padres separados, aunque ambos priorizan a sus hijos y esto seguramente no será un problema a la hora de celebrar la vida de la pequeña.

“Feliz cumpleaños, mi niña alegre. Tu risa sopla las nubes y el sol ilumina nuestros días. Eres amor en estado puro. Magnolia, mi flor preferida, primavera de mi vida”, escribió Benjamín en una publicación en Instagram que en las primeras tres horas superó los 110 mil me gustas.

Benjamín Vicuña y el tierno posteo para su hija Magnolia en el día de su cumpleaños.

El actor chileno compartió una foto junto a magnolia con un vestido de princesa y lo que parece ser el inicio del día de su cumpleaños. De fondo, un hermoso paisaje verde y globos y guirnaldas de Pepa Pig y “feliz cumpleaños”.

Uno de los primeros comentario en la foto fue el de Milagros Brito, la exesposa de Roberto García Moritán -marido de Pampita- y madre de sus dos hijos mayores. La mujer comentó con el emoji de un globo y un corazón y no pasó desapercibido para los usuarios. Al parecer hay buena relación entre el ex de la conductora y la ex del legislador.

Benjamín Vicuña y Magnolia en el día del cumpleaños número 4 de la niña.

La China Suárez y un dulce video de Magnolia

La China Suárez también compartió un posteo dedicado especialmente para la menor de sus hijas. En sus historias de Instagram, compartió un video de la niña durmiendo que enterneció las redes.

“Feliz nacimiento a mi eterna bebé. Qué suerte la mía de poder amanecer todos los días al lado tuyo”, escribió la China Suárez sobre el video dedicado a Magnolia.