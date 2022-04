Benjamín Vicuña habló sobre la canción que la China Suárez dedicó a Mauro Icardi

Siempre que Benjamín Vicuña es entrevistado, es imposible que no sea interrogado sobre su ex, la China Suárez. Que si se peleó con Wanda, si se quiso levantar a Mauro Icardi, si filmó una película, si se va a vivir al exterior, si tiene problemas con la nueva casa. En fin, ahora tuvo que hablar del tema que sacó su ex en su lanzamiento como cantante.

“Tan arrebatada yo, tan acobardado tu”, canta la actriz en el hit con el que planea conquistar el mercado argentino y de habla hispana. El tema se está escuchando seguido y sigue subiendo en las reproducciones que logra en las distintas redes sociales, sobre todo en Youtube, según Paparazzi.

Benjamín Vicuña

El actor chileno fue abordado por el notero de Socios del espectáculo después de ver una obra en pleno centro. Y mientras iban caminando juntos por la avenida Corrientes y la gente que los identificaba se acercaba para pedirle una foto o simplemente para sonreírle o saludarlo, contestó cuatro o cinco preguntas acerca de su actualidad.

Una de ellas -la primera- tuvo que ver con la canción que sacó la China y que, según muchos, está dedicada a la “dubitativa actitud” que tuvo Mauro Icardi cuando quedaron frente a frente en un hotel de París, Francia, en plena crisis del delantero con Wanda Nara.

China Suárez y Celli r (Gentileza Agustín Dusserre)

“La verdad es que no lo escuché. ¿Sabés que no? No tuve tiempo. Tampoco leí. A ver, por supuesto que sé perfecto de su lanzamiento. Y la mejor. Más vale eso... pero no, no lo pude escuchar ni tuve la suerte de hacerlo. Seguimos vinculados para toda la vida por nuestros chicos, como vamos a estar toda la vida”, señalo el galán trasandino en su veloz caminata por la calle que nunca duerme.

Benjamín Vicuña y sus hijos.

La relación de Benjamín Vicuña con Roberto García Moritán

Luego, Vicuña además, se refirió al esposo de Pampita, su otra ex: “me llevo muy bien” con Roberto García Moritán, y que “ya lo he dicho muchas veces, parece joda ya”.

Por último, consideró que “fue al pedo” todo lo que se dijo acerca de su mamá y su “supuesto enfrentamiento” con la madre de sus dos hijos menores. “La presentaron como un monstruo, y nada que ver”, dijo, antes de subirse al vehículo.