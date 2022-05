Benjamín Vicuña cantó un tema de Soda Stereo disfrazado de escoba en la TV chilena

Luego de su polémica separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña intenta escapar del foco de atención y pasa sus días acompañado por su nueva pareja, Eli Sulichín.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Cuando todo parecía indicar tranquilidad en la vida del actor, trascendió que su ex pareja blanqueó su relación con Rusherking, un joven cantante de la escena urbana y, aunque él no tiene nada que ver, la prensa constantemente lo busca para dar su opinión.

Ante este panorama varios internautas reflotaron un video de fines del año pasado en el que se lo puede observar al artista chileno en una faceta totalmente desconocida para él, que es la del canto. En el material audiovisual, Benjamín despliega toda su soltura en el escenario cantando una versión propia de un tema icónico de Soda Stereo: De música ligera.

La particularidad es que no se lo puede observar completamente, ya que está vestido con un disfraz de una escoba gigante, porque esta actuación se dio en el marco de la versión chilena del programa “¿Quién es la máscara?”, en el que un grupo de jurados debe adivinar quien se esconde debajo del disfraz.

“Los felicito, increíble el formato, buenísima la energía que se da, el público, jugar un rato después de tanto problema”, expresó Benjamín tras terminar de entonar la emblemática canción.

Benjamín Vicuña disfrazado de escoba

Además, Vicuña felicitó la idea: “Bien también porque vuelvan estos programas así potentes, que entretengan a la familia. Así que nada, feliz de disfrutar. Gran jurado, los mejores”, concluyó.

Recordemos que la propia China Suárez actuó hace muy poco en la versión uruguaya de este mismo programa, pero ella se disfrazó de un helado gigante.

China Suárez disfrazada de helado

Benjamín Vicuña respondió ante las acusaciones de la China Suárez sobre su “ausencia” como padre

Luego de que la China Suárez apuntó contra Benjamín Vicuña por el cuidado de sus hijos, el actor chileno fue abordado por el notero de LAM quien le preguntó sobre los dichos de su ex. Si bien se negó a dar declaraciones al respecto, se lo notó molesto e incómodo con la situación.

Descargo de la China Suárez

La actriz en Twitter le respondió a Yanina Latorre sobre su forma de maternar y fue con un palito para Vicuña: “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, escribió la China.

Por otra parte, un periodista de LAM aprovechó que Vicuña fue a llevar a Benicio y Beltrán, dos de los hijos que tuvo con Pampita, al recital de Mau y Ricky y le preguntó sobre los dichos de la China. “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, dijo tajante.

“Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”, agregó ante la pregunta insistente del notero.

Con Benjamín Vicuña

Mientras veía a sus hijos jugar y escuchaba al cronista insistir, Benjamín remarcó: “No hablo de ella, es un tema que ya está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero no hablo más. Se acabó”.