Bella Ramsey, la estrella de “The Last of Us”, se declaró persona de género fluido

El estreno de “The Last of Us” en HBO puso a los protagonistas como los actores del momento, entre ellos la joven actriz Bella Ramsey, que interpreta a “Ellie” en este proyecto. La británica de 19 años se sinceró hace unos días en una entrevista con The New York Times para hablar sobre su papel en la serie apocalíptica, pero también sobre su vida personal.

Aunque con su papel en la serie “The Last of Us” Bella Ramsey fue mayormente reconocida, cuando tenía solo 12 años cuando participó en “Game of Thrones” como Lady Mormont.

Ramsey se declaró como una persona de género fluido, por lo que no se identifica completamente con un pronombre, femenino o masculino. “Creo que mi género siempre ha sido fluido. Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso, pero si alguien se dirige hacia mí como ‘él’, es un poco emocionante”, comenzó narrando.

Bella Ramsey confesó su identidad de genero

Con una enorme altura, Ramsey siguió refutando su decisión de género: “Soy en gran medida solo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos”.

Qué es una persona de género fluido

Las personas que se identifican de género fluido, como es el caso de Bella Ramsey, sienten que su identidad de género no es fija, es decir que es cambiante y que en un tiempo pueden sentirse como hombre y posteriormente como mujer, o no sentirse parte de algún género, por lo que no podrían ser parte del binarismo.

