Barby Franco contó de quién es el fantasma que habita su casa: “Se llama Mateo y es un nene enterrado en la pileta”

Según aseguró Barby Franco, un fantasma habita en su casa. Hace unas semanas, la pareja de Fernando Burlando captó el momento en que la puerta de la cocina de la mansión centenaria de Barrio Parque se abría sola y sin que hubiera correntadas de viento.

La modelo contó hace poco su episodio con el fantasma.

“Hay fantasmas en mi casa, y no se llama Burlando, ja. No. Mentira. Es un chistecito”. Luego, la ex azafata de “A todo o nada” comentó: “De verdad, hay un fantasma al que le puse Mateo, porque se me ocurrió de la nada”, según Ciudad Magazine.

Burlando y Barby hace poco remodelaron su cocina.

“Vino un parapsicólogo y me dijo que había bastantes entidades, pero que el único que no se quiso ir es Mateo, que dice que es un niño. Trabajó en toda la casa y me dijo que es un niño que está enterrado en la pileta de casa”, concluyó Barby.

Por otro lado, Barby Franco se explayó un poco más: “El episodio de la puerta sucedió hace unos seis meses. Fue a partir de ahí que decidimos cambiar la energía del hogar, por eso remodelamos la cocina a nuevo. Igual, Mateo, el fantasma, es mi amigo”.