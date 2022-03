Barby Franco asegura que no usó Photoshop en sus fotos con una bikini negra de tiras frente al mar

Barby Franco es una de las modelos argentinas que deslumbra en redes con sus fotos en bikini o ropa interior. La pareja de Fernando Burlando está en Punta del Este y desde Uruguay, compartió algunas imágenes y un video en traje de baño para el infarto.

La expanelista sorprendió a más de uno al posar entre las rocas y a la orilla del mar con una bikini negra taparrabos con tiras, con la que lució su cuerpo y deslumbró a sus seguidores.

“No me pinté las uñas”, aclaró Barby al pie del video en el que el sol hace brillar su piel bronceada. Ante la aclaración de la joven influencer, los usuarios le advirtieron que nadie prestó atención en sus uñas, por lo que no tenía nada de qué preocuparse.

Luego, subió una sesión de fotos que realizó sobre las piedras, al costado del mar y aclaró que no le hizo ningún retoque, sino que así luce su cuerpo al natural.

“Parece que sí pero no…. Como no se photoshopear las deje así…”, escribió la estudiante de derecho al pie de sus fotos y en poco más de una hora superó los 5.500 me gustas.

Barby Franco espléndida desde Punta del Este.

“Quién necesita Photoshop con ese lomo?”, “No necesitas photoshopear nada”, “Realmente que bomba de mujer que sos Barby...”, “No necesitas photoshop nena!!! Sos un fuego”., fueron algunos de los halagos que recibió de los usuarios en su cuenta de Instagram donde la siguen casi un millón y medio de personas.

Barby Franco lució una microbikini floreada desde Miami

Barby Franco subió unas fotos disfrutando de una pileta paradisiaca en sus vacaciones en Miami. La novia de Fernando Burlando hizo estallar las redes con su sensual figura y su bikini de flores.

Barby disfruta de sus vacaciones en Miami

Barby publicó cuatro fotos desde la Florida, en donde mostró que la pasó muy bien en sus vacaciones y deleitó a sus followers con su impresionante figura.

La modelo posó en Miami luciendo una bikini con estampado de flores, con una piscina enorme de fondo. El corpiño de la bikini es clásico, en triangulito y la bombacha es diminuta, ultracavada. Además, Barby le dio el toque final a su look con unos lentes de sol estilo vintage.