Bajo llave: la insólita estrategia de unos enfermeros para no compartir el microondas

El usuario de Twitter @tocinosaurio se encontró con una insólita estrategia posteada por un enfermero, la cual no dudó en difundir. Se trata de una publicación de cómo los compañeros de trabajo del hombre guardan bajo llave el microondas, debido a que no permiten que otras personas lo usen mientras ellos no están presentes.

“El ambiente laboral”, escribió el twittero, a la vez que adjuntó una foto del aparato en cuestión. La historia, que se volvió viral, la protagonizan unos enfermeros del turno noche, quienes eligieron una particular estrategia para que el aparato no sea usado por los empleados de otro turno.

La imagen se viralizó y fue producto de memes. Foto: Twitter/@tocinosaurio

“Exclusivo turno vespertino. Enfermería”, decía el cartel pegado en el microondas. Pero eso no fue lo que llamó la atención, sino lo que había en el enchufe: tenía un candado cerrado. Esto deriva en que el artefacto no puede ser conectado por otra persona que no cuente con la llave, ya que no puede ser insertado en un toma corriente.

El posteo se viralizó en la red social del pajarito celeste y alcanzó las 278 mil reproducciones, 4000 me gusta, 867 retweets y 229 citas en tan solo 3 días. Además, las críticas de parte de otros usuarios no tardaron en aparecer.

Los usuarios de Twitter opinaron sobre la insólita estrategia. Foto: Twitter/@tocinosaurio

“Jajaja antes de leer el cartel pude intuir que eso venía de enfermería”, “yo le hubiera arrancado el cable, si no lo uso yo, no lo usa nadie”, “capaz los de ese turno si son educados y dejan limpio el microondas”, “no se les vaya a gastar”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Twitter.

Cabe mencionar que también hubo quienes sacaron sus propias conclusiones sobre el accionar: “Teoría, el turno matutino lo quemó y se negó a poner pal serrucho”, “los de la mañana no colaboraron para la compra”, “capaz los de ese turno si son educados y dejan limpio el microondas”, entre otros.