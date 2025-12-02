Atención: Toyota confirmó el precio del Yaris para el úlimo mes del año

En un año con variaciones contenidas en los valores de autos en Argentina, el auto Toyota se mantiene firme entre los preferidos del segmento B. Su reputación, sumada a la durabilidad típica de Toyota, lo convierte en una compra segura para quienes buscan un vehículo confiable.
El crecimiento del mercado urbano en Argentina impulsa aún más a los autos compactos, donde el auto Toyota Yaris se posiciona con fuerza. Este modelo atrae tanto a nuevos conductores como a quienes buscan renovar su vehículo con un Toyota eficiente y moderno.
Con una propuesta que combina tecnología, seguridad y bajos costos de uso, el auto Toyota sigue siendo uno de los autos más elegidos en Argentina. Su presencia estable en patentamientos confirma que la estrategia de la automotriz Toyota continúa siendo efectiva.
Precio del Toyota Yaris en diciembre 2025
Según la lista oficial de Toyota en Argentina, estos son los valores del auto este mes:
Yaris XS 1.5 CVT 5P: $30.023.000
Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $33.352.000
Yaris S 1.5 CVT 5P: $35.866.000
Estos montos posicionan al auto Toyota entre los autos más competitivos del segmento B en Argentina, manteniendo una buena relación entre precio y equipamiento.
Características del Toyota Yaris
El auto Toyota incorpora un motor 1.5 litros de 104 CV, uno de los más confiables entre los autos urbanos de Argentina. Su caja CVT o manual ofrece un manejo suave y eficiente, ideal tanto para ciudad como para ruta.
El Toyota Yaris suma paragolpes rediseñados, parrilla tipo panal y ópticas LED según versión. Este estilo moderno lo mantiene competitivo entre los autos compactos que dominan el mercado argentino.
Con llantas de 15 o 16 pulgadas, el auto Toyota equilibra estética y practicidad. En Argentina, es elegido por quienes buscan un auto ágil y con presencia visual.
El interior del Toyota Yaris incluye pantalla táctil de 7”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Esto lo sitúa entre los autos mejor equipados del segmento en Argentina.
El auto Toyota suma climatizador digital, volante multifunción y, según versión, techo solar y levas al volante. Detalles que potencian su valor en el competitivo mercado de autos del país.
En seguridad, el Toyota Yaris destaca con 7 airbags, control de estabilidad y el sistema Toyota Safety Sense. Este paquete lo ubica entre los autos más confiables ofrecidos en Argentina, especialmente por sus asistencias a la conducción.