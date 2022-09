Así se verían hoy Michael Jackson, Lady Di, Elvis y Freddie Mercury si estuvieran vivos

Grandes ídolos y figuras del siglo XX mantienen un legado inconmensurable, pero sus tempranas muertes nos dejaron sin muchos más años para disfrutarlos en vida. ¿Qué hubiera ocurrido si estuvieran vivos?

Con esa consigna en mente, el fotógrafo Alper Yesiltas usó imaginación, ingenio y habilidad tecnológica para “resucitar” a personas de fama mundial como Michael Jackson, Freddie Mercury, Lady Di, Kurt Cobain, Janis Joplin y Elvis Presley, entre otros.

Se trata de retratos realizados con inteligencia artificial (IA) que muestran los signos propios de la vejez y nos hacen fabular por un breve instante que estos famosos continúan con nosotros en esta actualidad.

“Llevo unos 19 años imaginando escenas y capturando recuerdos. Me gustaría compartir con ustedes la primera serie de imágenes de mi proyecto con Inteligencia Artificial llamado As if nothing happened (Como si nada hubiera pasado). Tras este proyecto se muestra la respuesta a la pregunta de cómo algunas personas lucirían ahora mismo en una fotografía si algunos grandes eventos no les hubieran ocurrido”, contó Yesiltas.

“Una utopía posible gracias a la inteligencia artificial y, cómo no, emocional”, resaltó.

Cómo se vería hoy Michael Jackson

Así se vería hoy Michael Jackson (Alper Yesiltas)

Cómo se vería hoy Janis Joplin

Así se vería hoy Janis Joplin (Alper Yesiltas)

Cómo se vería hoy Jimi Hendrix

Así se vería hoy Jimi Hendrix (Alper Yesiltas)

Cómo se vería hoy Lady Di

Así se vería hoy Lady Di (Alper Yesiltas)

Cómo se vería hoy John Lennon

Así se vería hoy John Lennon (Alper Yesiltas)

Cómo se vería hoy Elvis Presley

Así se vería hoy Elvis Presley (Alper Yesiltas)

Cómo se vería hoy Kurt Cobain

Así se vería hoy Kurt Cobain (Alper Yesiltas)

Cómo se vería hoy Freddie Mercury

Así se vería hoy Freddie Mercury (Alper Yesiltas)

Cómo se vería hoy Bruce Lee