Así están hoy Bulk y Skull de los Power Rangers, 30 años después: las fotos

Tres décadas atrás, los personajes Bulk y Skull fueron el comic relief de la serie infantil “Power Rangers”... Y hoy lo siguen siendo. En cada convención de fanáticos, así como en las redes sociales, los actores estadounidenses Paul Schrier y Jason Narvy siguen divirtiendo a los más nostálgicos.

Bulk y Skull en los Power Rangers, allá por mediados de los años 90 (Instagram)

A pesar de estar en la franquicia como parte del elenco fijo en varias temporadas, ninguno de los dos llegó a vestir un traje de ranger, pero eso no impidió que se ganaran el cariño del público. Así están hoy, 30 años después.

Bulk y Skull en los Power Rangers

Farkas “Bulk” Bulkmeier, interpretado por Paul Schrier, y Eugene “Skull” Skullovitch, interpretado por Jason Narvy, fueron desde el principio el dúo cómico de la serie “Mighty Morphin Power Rangers” (1993-1995). Su papel consistía principalmente en proporcionar momentos de humor slapstick, especialmente molestando a los jóvenes héroes. Ambos torpes, sus apariciones en pantalla se acompañaban de efectos de sonido característicos de los dibujos animados y tenían incluso su propia música de fondo. Según Narvy, la música estaba inspirada en la risa de Skull y en un sonido que representara a alguien de constitución gruesa, como el sonido de una tuba.

Esta dinámica se enfatizaba aún más por sus características físicas: Bulk era muy obeso, mientras que Skull era extremadamente delgado, evocando el estilo del famoso dúo cómico Laurel y Hardy. Bulk era el miembro dominante del dúo, y Skull generalmente lo seguiría e intentaría imitarlo. Un ejemplo común era cuando Skull repetía cualquier cosa que Bulk dijera.

Bulk y Skull en Power Rangers (Archivo)

Juntos, Bulk y Skull añadían un toque cómico a la serie, proporcionando momentos divertidos y lúdicos que complementaban las emocionantes aventuras de los Power Rangers.

La buena acogida del público llevó a que Schrier y Narvy continuaran en las dos películas para cine y en otras temporadas como “Zeo”, “Turbo” y “En el espacio” hasta 1998. Luego tuvieron varias participaciones cortas, incluso en la temporada llamada “Samurai”, ya en 2011.

Qué pasó con Bulk y Skull de Power Rangers

Después del furor por los Power Rangers en los años 90, Jason Narvy (Skull) participó en algunos comerciales y series menores, pero prefirió alejarse de las cámaras al poco tiempo para formarse académicamente.

Así están hoy Bulk y Skull de Power Rangers (Instagram)

Jason Narvy logró una licenciatura en artes de Franklin and Marshall College y obtuvo su maestría en Mary Baldwin College. Durante su tiempo en Mary Baldwin College, estudió con el American Shakespeare Center y tuvo la oportunidad de actuar en papeles principales como Henry V, Pericles y Hamlet. También interpretó los roles de Ricardo de Gloucester y Suffolk en una combinación de la trilogía de Enrique VI. Además, trabajó con la Legitimate Theatre Company of New York, una compañía del Lower East Side que se enfoca en nuevas obras y trabajos experimentales.

Así están hoy Bulk y Skull de Power Rangers (Instagram)

Actualmente, posee un doctorado en Estudios Teatrales de la Universidad de California, Santa Bárbara, y se desempeña como profesor asistente de actuación, dirección y teatro musical en la Universidad de East Stroudsburg en Pensilvania.

Así están hoy Bulk y Skull de Power Rangers. En la foto junto a Zack (ranger negro) y Jason (rojo) - (Instagram)

En tanto, Paul Schrier (Bulk) siguió ligado al legado de los Power Rangers, tanto en eventos especiales como en la serie web hecha por fans, “Hyperforce”, en 2017.

Jason Narvy junto a Jason David Frank (ranger verde) / Instagram

Como en pantalla, Schrier y Narvy mantienen su amistad pese al paso de los años. Eran también cercanos a Jason David Frank, el actor que interpretó al ranger verde, blanco, rojo y negro y que falleció a fines de 2022.

