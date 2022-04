Aseguró que es la doble de Nicki Nicole, pero la vieron igual a Marixa Balli y Oggi Junco.

La sección de “Los parecidos” de Bienvenidos a Bordo se transformó en un clásico y trasciende el programa a las redes sociales. Allí, los usuarios también juegan a adivinar a quiénes se parecen los participantes y muchas veces, ni se acercan al personaje que dicen ser.

Las personas que se presentan al programa que conduce Laurita Fernández participan por un viaje a Europa, y una de las participantes se fue con la idea fija de ser la doble de Nicki Nicole, pero no le fue muy bien.

La conductora y su equipo lanzaron algunos nombres, pero que ni se acercaban al parecido por el la mujer se presentó a jugar. “No sos Suana Romero, no sos Marixa Balli, no sos Moria Casán”, dijo Laurita y luego le preguntó “¿Ximena Capristo?”.

“¿Vos sos?”, preguntó intrigada la bailarina y la participante dijo muy segura: “Nicki Nicole”. “Aaah mirá es Nicki Nicole. Es re Nicki Nicole”, agregó Laurita.

Nicki Nicole en los Latin Grammy.

En redes los parecidos no daban con Nicki Nicole

En Twitter, el perfil Real Time Rating compartió el video de la mujer que aseguraba ser Nicki Nicole y en los comentarios se desató un debate ya que la mayoría la vio más parecida a la exvedette, Marixa Balli, y otros a la artista, Oggi Junco.

“Nicky Nicole después de 20 años de aportes”, “Ojalá tuviera esa autoestima!!!”, “Nicki Nicole después de entrarle a 20 panchos y una docena de facturas!...jeje2, “Es Nicki después de abandonar el tratamiento para las drogas”, comentaron algunos que no la viernos ni un poco parecida a la cantante.

Marixa Balli.

“Pero si es Marixa Balli!!!”, “Pensé que era Marixa Balli”, ”Mix de Marixa Balli y Adabel Guerrero”, “Yo juraba q era marixa bali”, “Se parece más a marixa bali”, fueron los comentarios de quienes apoyaban ese parecido, con el que quizás podría haber ganado.

Aunque unos pocos expresaron: “Pensé en Oggi junco”, ”Se parece más a Nathy Peluso”, “La veo más parecida a Naty Peluso! Jajajajjajaja”.