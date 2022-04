Aseguran que Stefi Roitman no se adapta a vivir en Miami y causó preocupación entre sus fans

La boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner fue la más esperada por muchos y desde que ambos dieron el “sí, quiero”, parece que las cosas no están funcionando del todo para la joven modelo.

El tuit de Stefi Roitman sobre cuánto le cuesta despedir a su familia.

En sus redes sociales la influencer expresó todo su pesar por tener que despedirse de su familia en Argentina y habló sobre como se siente al estar lejos de ellos, ya que se encuentra viviendo en Miami: “Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado”, aseguró en Twitter.

“Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”, acotó la esposa de Ricky Montaner, en la red social donde cosecha más de 75 mil seguidores.

El posteo en Instagram de Stefi Roitman sobre cuánto le cuesta despedir a su familia.

Lejos de de quedar todo ahí, la también conductora volvó todos sus sentimientos también en Instagram: “Gracias mi Dios, no sabría como seguir este caption, así que lo dejo así, agradecida principalmente por la salud y la familia. Los amigos incondicionales y el amor que traspasa todo. Nos vemos prontooooooo!!! Semana llena de todo. Indigo. Papá y mamá. Hermana. Mi esposo (el mejor del mundo). Siempre ahí. La familia siempre ahí. Y las amigas de mi vida que me esperan en Argentina. Uf uf uf (emojis) me siguen apareciendo imágenes en la cabeza , pero acá me quedo. Adiós”, escribió en una publicación con varias fotos de los días que pasó con su familia, que alcanzó más de 95 mil likes.

Tras las repercusiones de estos mensajes y ante la preocupación de sus seguidores quienes especulaban que Roitman no se siente cómoda en el lujo de Miami, la joven salió a aclarar que todo se encuentra bien: “Se hacen cada pelo. Me voy a pone a escribir mientras se cocina lo nuevo. ¿Escribo receta de lo próximo próximo?”, finalizó.