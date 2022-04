Aseguran que Jimena Campisi estaría en pareja con un jugador de la selección argentina

Luego de intensas batallas judiciales por la custodia de sus hijos, Jimena Campisi parece haber encontrado el amor en los brazos de un importante futbolista de la Selección Argentina.

Según Ángel de Brito, la modelo viajó a Italia para afianzar su romance con el jugador: “Romance: Nicolás González y Jimena Campisi. Ella viajó hace 15 días, ya se conocían de Buenos Aires”.

Según Ángel de Brito, Nico González sería la nueva pareja de Jimena Campisi.

Pese a esta noticia, ninguno de los enamorados ha confirmado la noticia, ni posteado fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, red social en donde habría nacido el amor, que luego tomaría forma en Argentina, donde Nicolás la empezó a ver a Campisi, en sus viajes para defender el seleccionado. Hasta que ahora armaron este viaje para disfrutarse mutuamente en las calles de Florencia.

Jimena Campisi pasea por las calles europeas

Cabe recordar que la última relación conocida de Jimena fue con Tomás Costantini, con quien tuvo a Milo. Tras una relación que no funcionó, ella se volvió a Viedma, su lugar de nacimiento. Hoy están en una batalla judicial, ya que el empresario no solo no ve al nene, sino que tampoco se hace cargo de la cuota alimentaria.

“CINCO AUDIENCIAS. El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por zoom ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve. No es capaz ni de proponer una cuota alimentaria digna para Milo”, escribió hace un tiempo en sus redes.

Jimena Campisi: "A las cámaras les podés mentir, pero a tu hijo no"

Por su parte, el jugador de la Fiorentina de Italia vive un gran presente, tanto en su club como en la selección nacional, en donde viene de hacer un gol en el primer partido de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde marcó el primero en la victoria por 3-0 de los dirigidos por Scaloni ante Venezuela. Además, González es uno de los favoritos para hacerse de un lugar en la lista final para el próximo mundial de Qatar.