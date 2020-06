Arrestaron a “Alfalfa”, de “Pequeños Traviesos”: hoy tiene 35 años

Brandon “Bug” Hall, el actor que interpretó a “Alfalfa” en The Little Rascals, fue arrestado por drogarse en la calle. El Departamento de Policía de Weatherford en Texas informó que recibió una llamada solicitando un chequeo de asistencia social después de que se vio a Hall inhalando latas cerca del basurero de un hotel.

"Alfalfa", en Pequeños Traviesos. gentileza

Luego, los agentes encontraron múltiples latas de aire en su habitación de hotel y lo arrestaron por posesión de sustancias y delito menor por el uso e ingesta de una sustancia química volátil. Fue reservado y puesto en libertad bajo fianza.

Junto con “Pequeños Traviesos”, lanzada en 1994, Hall apareció en la comedia de aventuras de 1996 The Stupids junto a Tom Arnold, y en 1997, Honey, We Shrunk Ourselves como Adam Szalinski. Más recientemente, hizo apariciones especiales en series de televisión como CSI y Criminal Minds.