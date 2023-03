Arrancó el “Gran Hermano de Barbarossa”: los panelistas durmieron en la casa y Georgina hizo de Ariel

“A la Barbarossa”, conducido por Georgina Barbarossa, se volvió viral este martes en las redes sociales después de que los panelistas del programa durmieran en la casa de Gran Hermano.

La casa, que ha sido escenario de muchas peleas y momentos memorables, recibió a Georgina, Nancy Pazos, Paulo Kablan, Analía Franchín, Noelia Antonelli y Gastón Trezeguet, quienes empezaron el programa de este martes desde las camas.

El inicio del ciclo contó con varios momentos divertidos, incluyendo la revelación de que Nancy Pazos durmió desvestida.

Además, acusaron a Paulo Kablan de roncar fuertemente durante toda la noche, mientras que Analía Franchín durmió con su toalla, que la necesita sí o sí para descansar.

Georgina Barbarossa, por su parte, no perdió la oportunidad de divertirse al imitar a Ariel, uno de los icónicos participantes de Gran Hermano. Habló directamente a la cámara del espejo e imitó su típico: “Buenos días”.

Nacho volvió a la casa de Gran Hermano y habló de su futuro con La Tora

Gran Hermano llegó a su fin después de cinco meses y 10 días de emisión, pero la casa se volvió a habilitar tras horas de su cierre.

Este lunes, la conductora Georgina Barbarossa visitó la famosa casa para hacer una inspección y transmitir su programa desde allí, acompañada de Nacho, quien salió en segundo puesto.

En el living, en charla con Nacho sobre la noche de la gran final, el participante reveló secretos de su estadía en la casa.

Primero, ante la pregunta de Gastón Trezeguet en A la Barbarossa acerca de la mala relación que tenían con Marcos cuando arrancó el reality y por qué cambió.

Nacho se sinceró y dijo: “Es como que nos obligamos a compartir momentos. Iba a la pileta y estaba él y era ‘¿Yy cómo estás?’, y así de a poco”.

En cuanto a las razones de su mala onda, explicó: “Nos prejuzgamos mucho uno al otro, no sé en qué. Yo al principio dije ‘Nono este chico no me va a caer bien’. Éramos muy distintos, yo hablaba hablaba y él nada. No puede ser loco, pensaba, llevamos dos meses y no dice nada”.

“Está haciendo un personaje, creí, pero después me di cuenta de que es así”, agregó Nacho para dejar en claro su nueva relación con Marcos.

Con respecto a su futuro con La Tora, aclaró: “De novios no estamos, yo siempre dije que la quería conocer afuera de la casa, la quiero un montón. Siento que vamos muy bien encaminados”.