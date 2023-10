Apostó $20.000 a que Messi ganaba el Balón de Oro, pero no se dio cuenta de un importante detalle

Siro Ruiz, un joven de Balcarce, se embarcó en una inusual apuesta en un grupo de WhatsApp con sus amigos. En la previa del evento del Balón de Oro, Ruiz preguntó: “Messi paga 8 a que gana el Balón de Oro, ¿real?”. Sin esperar respuesta, decidió invertir $20.000 en dicha apuesta con la esperanza de obtener $160.000 si Lionel Messi ganaba el premio.

La respuesta de uno de sus amigos, Rodrigo, fue inmediata: “Ni en pedo, ¿dónde? Le apuesto ya mismo”. Otro amigo respondió: “Es demasiado”. Sin embargo, Siro no notó un inusual y sorprendente error.

Sin percatarse del error, Siro envió la captura de su apuesta, donde figuraba que era para la próxima entrega de premios, es decir, pera el Balón de Oro 2024 en lugar del evento actual. Esto pasó desapercibido en el momento.

El error de Siro se hizo viral en Twitter. Foto: X.

Uno de los amigos, Matías, publicó las capturas de pantalla de la conversación en su cuenta de Twitter, y su publicación también se volvió viral acumulando más de 1.2 millones de reproducciones y 27 mil ‘me gusta’. Escribió: “Realmente no puede ser esto”.

Siro, el protagonista de esta historia, habló con TN sobre su fallida apuesta: “Vi una cuota grande y me mandé de una, sin mirar. Pensé que la iban a cambiar. La realidad es que quiero ir a Río de Janeiro a ver a Boca y con unos amigos tenemos pensado hacerlo en auto, entonces dije ‘listo, me salvo los gastos’”.

Sin embargo, cuando Siro compartió la apuesta en el grupo de WhatsApp, uno de sus amigos le señaló el error y sintiéndose abrumado por las cargadas, abandonó el grupo.

Finalmente, Siro comentó entre risas: “Me senté en el sillón y no lo podía creer. Encima iba a obtener $160,000, y nosotros estimamos que el viaje a Brasil nos costará cerca de $200,000 cada uno”.

A pesar del error, Siro no planea detenerse en su intento de ver a Boca en la final de la Copa Libertadores, y hará lo que esté a su alcance para entrar al Maracaná.

El joven, que vende camisetas de fútbol e indumentaria deportiva en Instagram, es un apasionado hincha de Boca y parte de la peña de Boca en Balcarce.

El joven admitió entre risas: “Antes apostaba más, ahora no tanto. Está claro que soy bastante malo”. Y completó: “Cuando pasó un rato, mis amigos me volvieron a agregar al grupo de WhatsApp y continuaron burlándose de mí. Mi familia aún no sabe nada, pero cuando los vea, les contaré”.

