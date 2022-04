Antonela Roccuzzo retó a un fan por filmar a sus hijos y luego tuvo una inesperada reacción

Este fin de semana un joven vivió una historia inolvidable, ya que al encontrarse paseando por las calles de París, se topo nada más y nada menos que con Antonela Roccuzzo mientras esperaban la consagración en la liga de Lionel Messi con el Paris Saint Germain.

Alexis, aprovechó la situación para grabar el encuentro en su teléfono celular, pero inmediatamente recibió la reprimenda de la esposa del 10, a quien no le pareció agradar que el muchacho filme a sus hijos.

Antonela Roccuzzo fue sorprendida por un fan mientras caminaba por París con sus hijos.

“Me pidió que no grabara a los hijos, que por favor quería preservar eso para poder pasear tranquila”. Alexis no lo dudó y guardó enseguida el teléfono, respetando el pedido: “Le pedí disculpas de inmediato”, comentó.

“Ella me dijo ´si querés te podés sacar una foto conmigo´ y me regaló esa foto. Fue excelente”, continuó el joven de origen paraguayo que actualmente reside en Madrid, pero que aprovecho el fin de semana para pasear por las calles parisinas.

“Esto pasó el sábado en el centro de Paris. Yo salía de una tienda y ella estaba con sus hijos esperando para cruzar la calle. Nadie se había dado cuenta, no la habían reconocido, pero yo sí. “Es Anto, es Anto”, dije. También lo reconocí a Thiago. Lo primero que hice fue sacar el celular para grabarla, fue lo primero que me salió, y ella me puso la mano en el teléfono y me pidió que no grabara a los hijos, que por favor quería preservar eso para poder pasear tranquila”, le contó Alexis a TN.

“Yo soy jugador de futsal y Messi es mi ídolo de siempre, es todo Messi. Cuando Antonela me dijo eso, apagué el celular y le pedí disculpas de inmediato”, sentenció Alexis Gaona.

Messi estaba concentrado para jugar a la noche con PSG el partido que salieron campeones. Por eso me perdí de conocerlo. Es mi ídolo, me hubiera encantado verlo y pedirle una foto”, cerró.