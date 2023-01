Ángel de Brito reveló por qué Jorge Rial no quiere ir a LAM

Ángel de Brito, conductor de LAM, recibe a muchos invitados y sin embargo, se generó la duda acerca del motivo por el cual Jorge Rial no ha cumplido con su promesa de ir al ciclo, según Exitoina.

El periodista abrió en sus historias de Instagram la caja de preguntas y uno de sus seguidores consultó sin filtros: “¿Cuándo Rial en LAM?”, ante lo cual De Brito respondió contundente: “No tiene problema conmigo, pero no quiere pisar América”.

Ángel de Brito, demoledor con Jorge Rial

En medio del estallido del Wandagate en el 2021, Ángel de Brito accedió a hablar con Jorge Rial para su programa radial Argenzuela (Radio 10), donde dio detalles de la información que tenía Yanina Latorre sobre el escándalo. En ese momento, Rial le prometió a su colega que le regresaría el favor e iría a su ciclo, el cual para ese momento aún seguía en El Trece.

Ángel de Brito contó por qué Rial no quiere ir a LAM.

Lo cierto es que esa visita aún no se ha concretado y ahora se conoce el motivo, LAM es el programa líder de América, canal con el que Rial terminó en muy malos términos.

Ángel de Brito cargó contra Jorge Rial por sus dichos sobre el rating de LAM

En septiembre del 2022, Ángel de Brito no dejó pasar un particular comentario de Jorge Rial sobre el rating de “LAM” (América TV) este viernes y lo cruzó sin filtros en Twitter.

El conductor de “Argenzuela” (C5N) lanzó una picante opinión sobre la baja de rating que tuvieron los ciclos que competían directamente con el juego de la selección contra Honduras: “Cuando juega Argentina desaparece la programación de la tele. Es impresionante”. Este mensaje de Rial respondía a las mediciones que compartió la cuenta @puroratingok, en las que se podía ver que cerca de las 21 horas el programa de Ángel medía 1.7 puntos.

Cruce de Jorge Rial con Ángel de Brito.

Al ver esto este sábado, De Brito reaccionó al tuit de Rial con una filosa pregunta que hace referencia al final de “TV Nostra”: “¿Por eso duraste unas semanas en ese horario?”. Un seguidor bromeó con Ángel: “Sos re maldito, pero te amo Ángel”, a lo que el presentador contestó sin filtros: “Me da gracia cuando se hacen los picantes. Los maltratadores de minas disfrazados de feministas”.

Ángel de Brito

“Sos más malo que las arañas @AngeldebritoOk. Te amo jajajajaja”, escribió otro internauta y De Brito respondió: “Soy más malo que los nefastos”. “Este no tiene vergüenza”, fue otro de los mensajes a los que Ángel reaccionó con fuertes palabras sobre Rial: “El que amenazaba a Pallares con un audio. La impotencia de ya no ser”. “Apaaaaaaaa... alguien se sintió tocado”, escribió un usuario, pero Ángel de encargó de explicar por qué enfrentó a Jorge en esta oportunidad: “No me hago el gil y contesto al que se hace el boludo”.