Ambientalistas irrumpieron en la pista del ‘bailando sueco’ y la reacción del camarógrafo causó polémica

En la final de un popular programa de la televisión sueca se vivió un inesperado momento de controversia cuando dos personas estaban realizando una performance de baile. Mientras se desenvolvían en el escenario, tres activistas ambientalistas, un hombre y dos mujeres, hicieron una aparición sorpresa que dejó a todos perplejos.

En medio del ritmo y la música, el hombre sostenía una llamativa bandera verde, mientras que una de las mujeres esparcía un polvo verde en el aire, simbolizando su mensaje en favor del medio ambiente. Sin embargo, la reacción de uno de los camarógrafos presentes en el set generó una gran polémica.

Cuando los ambientalistas se colocaron frente a las cámaras, el camarógrafo que manejaba la cámara jirafa tuvo una reacción inesperada. En un movimiento claramente intencional, la cámara chocó en la cara al activista que sostenía la bandera verde, generando revuelo en el estudio. Mientras todo esto ocurría, la actuación de los bailarines nunca se detuvo.

El incidente fue capturado en video y se volvió viral rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios expresaron todo tipo de reacciones y opiniones al respecto. Muchos respaldaron la reacción del camarógrafo: “Banco”, “Bien puesta”, “Qué manera de molestar que tienen ¡por favor!”.

Otros la criticaron: “No hay necesidad”, “Los ambientalistas son los únicos conscientes del deterioro del planeta”. Demás usuarios le dieron su toque de humor, ya que el video les causó gracia: “Así no se hace zoom pero como no soy camarógrafo no opino”, “Encima no lo ve venir por la bandera jajaja”, “Raro que no fue en Tinelli, iba a ser un día más en la oficina, en la vida de un argentino”, “Que buen Zoom”, “Todavía le están reconstruyendo la cara, esa cámara y el gimbal pesan como 30 kilos”. Incluso hubo algunos que compartieron memes reaccionando al inesperado momento.

Algunos memes de la publicación. Foto: captura de pantalla.

