Allanaron el departamento que Lourdes de Bandana compartía con su ex: destrozos y datos escalofriantes

Lourdes Fernández, una de las integrantes de Bandana, denunció a su ex por violencia de género y decidió hacerlo público a través de sus redes sociales. El posteo de la cantante no pasó desapercibido y el caso ya está en la Justicia, por lo que Leandro -el denunciado- está siendo investigado.

En el programa “A La Tarde”, que conduce Karina Mazzocco por AméricaTV, dieron los detalles escalofriantes de cómo encontraron el departamento del denunciado, que ambos compartía. En un allanamiento, encontraron destrozos en todo el inmueble y armas.

La periodista Cora de Barbieri dio detalles de lo que hallaron en el departamento y confirmó que ingresaron en búsqueda de armas y explosivos.

En una placa, plasmaron la información de que el ex de la artista había firmado en 2019 un contrato de alquiler por 20 mil dólares por dos años. Y el dueño del inmueble lo denunció por demora en los pagos de servicios.

Además, se supo que los vecinos realizaron denuncias por gritos, peleas, golpes y portazos. Incluso, realizaron un allanamiento por “disparo de arma de fuego” y dieron cuenta de destrozos en el departamento.

El dueño del departamento se los alquiló amueblado y ambos destrozaron muchos de los muebles: el colchón con quemaduras en sus costados, los placares sin manijas y con puertas rotas, sommier de dos plazas y media desgarrado, fueron algunos de los daños.

Lourdes de Bandana habló de la violencia que sufrió de parte de su ex

Lourdes se animó a hacer pública su situación, de la que le costó salir adelante y compatió en sus redes un video en el que se pudieron ver algunos de los golpes que luego constató un médico.

Lourdes habló sobre su difícil situación en su Instagram. (Captura Instagram @lowrdez)

“Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, contó Lourdes en uno de sus descargos.

“Estuvo todo bien hasta la noche del jueves 24 (de noviembre), que me preguntó con quién había estado durante todo este tiempo. Yo le dije que me había besado el fin de semana pasada con una persona que conocí en una quinta. Ahí me empezó a decir que era fácil, como hacía siempre”, leyó Debarbieri.

Lourdes de Bandana sorprendió al hacer público que fue víctima de violencia de género.

“Fue ahí que encontré mensajes suyos con otras mujeres. Es ahí cuando me toma del cuello y me pega piñas en todos el cuerpo, y me tiró por las escaleras”, expuso.

“Yo me puse a gritar en el palier del edificio para pedir que me abra la puerta, ahí le pude sacar mi celular, que estaba en poder de él. Una persona vio todo este episodio”, agregó la cantante.