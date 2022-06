Alex Caniggia se sacó con Martín Salwe en ‘El Hotel de los Famosos’: “Te voy a romper la cabeza”

Luego de la salida del Turco García, El Hotel de los Famosos quedó muy dividido entre dos grupos: La Familia y el de Locho. El ambiente está más tenso que nunca, y como ocurrió con el exfutbolista, Alex Caniggia se enojó con Martín Salwe y lo invitó a pelearse a golpes de puño, porque el locutor se metió con la clase social de El Emperador.

Lissa Vera formaba parte de ‘La Familia’, pero decidió cambiar de grupo y unirse a Locho Loccisano. El hecho que terminó confirmando su cambio de rumbo fue en la edición de anoche, cuando voto a Sabrina Carballo, exaliada de ella.

Lissa Vera, ex Bandana, es de las nueve participantes que quedan en carrera

Martín Salwe, firme estandarte de ‘La Familia’, se despachó con una polémica afirmación. “Te sumaste a una estrategia mala del Turco García, pésima, con tu amigo Locho que siempre lo bardeaste, con Alex que te mandó a la H y es el pibe que menos merece un premio de 10 millones de pesos”, terminó diciendo con una referencia a la capacidad económica de Caniggia.

Una vez finalizado el “Todos contra todos”, El Emperador fue a buscar a Salwe totalmente sacado. “Vení, vamos a hablar allá”, le dijo Alex al locutor. “No, hablá acá”, le contestó Martín.

“Cerrá el or..., qué hablas bolude..., que gana el premio tiene que tener menos guita o más guita”, le dijo el hijo de Claudio Paul. Chanchi Estévez y Lissa pusieron el cuerpo para intentar frenar a Alex. Mientras él se sacaba la campera listo para pelear, se sumaron Locho y Melody para calmarlo a Alex.

Caniggia no pudo aguantar su ira contra Salwe

“Te voy a romper la cabeza, la conc.. de tu madre”, le dijo acalorado. Y añadió: “Vení acá, dale, vení cagón”. Martín le contestó delirante: “Yo estoy acá”, como invitándolo al encuentro

La opinión de Locho Loccisano sobre el enojo de Alex Caniggia

Apenas entró Locho como reemplazante, Alex Caniggia fue el primero en tomarlo como un enemigo y empezar a hacerle la vida imposible dentro del Hotel. Pero, increíblemente, en las últimas semanas la situación en el reality dio un vuelco enorme y Alex es un aliado del influencer hoy en día.

Locho, de a poco, se volvió de los más fuertes en el Hotel

“No está bien la violencia, no la avalo, está pésimo, pero después de dos meses y medio de estar encerrado, de pelearla, de desgarrarte, que te digan que no sos merecedor del premio. Y claro hermano, ¿cómo no te vas a volver loco?”, dijo Locho en las grabaciones, confirmando su nueva amistad.