Alarmante comunicado de El Dipy: “Estoy pasando uno de los peores momentos”

David Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipy, preocupó a todos sus fanáticos con un alarmante mensaje que compartió en las últimas horas en sus redes sociales. El cantante de cumbia suele ser noticia por sus declaraciones en contra del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero esta vez un posteo diferente en sus cuentas de Instagram y Twitter alarmó a todos sus seguidores.

El Dipy reveló que se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida y, por eso, tomó la decisión de alejarse de las redes. “¡¡Hola a todos!! No estoy pasando un buen momento en mi vida, así que por un tiempo me alejo de las redes... Gracias a los que me quieren y a los que no, también”, precisó el artista en una placa negra con letras blancas que compartió en sus cuentas oficiales.

Mensaje de El Dipy a sus seguidores. Foto: Twitter/@eldipyok

“Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Se qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no”, detalló el cantante en la descripción de dicho posteo. Y agregó: “La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron. No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos”.

El músico, quien es padre de Valentino, fruto de su relación con la exmodelo y conductora Mariana Diarco, agradeció el apoyo de aquellos que siempre lo acompañaron. “Gracias a los que me quieren y a los que no, también. Puteándome o queriéndome siempre estuvieron pero a veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear... Gracias a todos”, reza el escrito del artista.

El Dipy se había mostrado convencido de iniciar su carrera como político.

Los mensajes de sus fanáticos

Segundos después de difundir dicho comunicado, el cantante comenzó a recibir una enorme cantidad de mensajes de sus fans, preocupados por los motivos de su calvario y enviándole palabras de aliento, ante la despedida por las redes.

“¿Qué pasó? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Así como vos nos brindas tu ayuda a través de la música... ahora nos toca a nosotros ayudarte a vos. Soy uno de muchos que te dice ‘contá conmigo para lo que necesites’”, le comentó un seguidor.

Fanáticos se mostraron preocupados por el comunicado del cantante. Foto: Instagram/@eldipypapaok

“Bien por decirlo, eso hace saber que necesitas ayuda, y pedir ayuda es bueno y sano”, escribió otra persona tratando de asimilar la fuerte revelación de El Dipy. Un tercer usuario de Instagram le aconsejó: “Los peores momentos te hacen crecer, madurar y te fortalecen. Si alejarte de las redes por un tiempo es positivo, hacelo”.

En tanto, en Twitter, muchos usuarios le enviaron todas sus energías y buena onda de cara a las próximas elecciones, en las que el músico piensa. “Mucho ánimo. Sé lo que es pasar por momentos así de malos. Pero pensá que no hay mal que 100 años dure. En mi peor momento siempre pensé eso. Y así fue. Todo va a pasar. Ánimo y positivismo ante todo. Fuerza”, añadió otra fanática y seguidora.