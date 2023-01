Agustín destrozó a Romina en el Debate de Gran Hermano: “Se metió con mi sexualidad”

Tras ser eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín estuvo en El Debate y explicó su pelea con Romina. Detalló los motivos por los que ella “no lo quiere” y la acusó de discriminarlo.

“¿Por qué Romina no te quiere?”, le preguntó Ceferino Reato, uno de los panelistas de El Debate. La primera respuesta de Agustín fue: “Porque nos cruzamos. Además, Romina no nomina mujeres”.

Y agregó: “Ella nomina a los hombres, y eso a Romina le conviene también”. Entonces, intercedió otra de las panelistas, Laura Ubfal.

“Perdón Agustín, pero ¿vos te creés que ella no sabe todo lo que dijiste de ella? Como política, y todo lo que dijiste…”, le soltó.

“¿Y todo lo que ella dijo de mí?”, retrucó el participante de 25 años. “Se metió con mi sexualidad, me sacó el cuero y me defenestró. Me discriminó sin saberlo”, añadió Agustín.

“Si ella está limpia y no tiene nada que temer, qué problema se hace”, sumó el “León”. A lo que Ubfal le contestó: “Entonces decí ‘los dos nos agredimos’. Decí la verdad”.

Romina se enojó con Agustín por denunciarla con Gran Hermano.

Agustín continuó defendiéndose ante las escaladas de tensión. “No, yo no la agredí. Lo que hizo ella fue peor. Encima se jacta, con Alfa, de tener valores, principios”, agregó.

“De ser la gente grande de la casa, los papás. Y a mí me hicieron mierda cuando no les había hecho nada”, concluyó.

Marcos lloró en el confesionario por la eliminación de Agustín de Gran Hermano

La eliminación de Agustín dejó destrozado a Marcos, quien no pudo salvarlo cuando fue líder de la semana y su amigo fue el más votado por el público para abandonar el reality.

La amistad de Marcos y Agustín nació en las primeras semanas del juego, cuando ambos eran desplazados por el resto del grupo.

Desde entonces, fueron muy compañeros uno del otro y se acompañaron en cada momento que les tocó vivir.

Incluso, el día que Agustín regresó a la casa lo hizo llamando a los gritos a Marcos, con quien se fundió en un abrazo apenas lo vio.

Agustín quedó en placa y, pese a que Marcos fue una vez más el líder de la semana, no pudo salvarlo.

La amistad de Marcos y Agustín enternece en redes.

La amistad de Marcos y Agustín

El salteño tuvo que debatir con Romina a quién salvar, pero la exdiputada no estaba de acuerdo con la idea de sacar al “estratega”, por lo que le dieron esa oportunidad a Ariel.

Eso hizo que Agustín quede en placa con Daniela y La Tora, pero el público decidió que sea él el eliminado.