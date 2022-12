Agustín de Gran Hermano y Mauro Szeta ya se conocían desde antes y ahora lo blanquearon

Agustín Guardis, el octavo participante (ayer se fue Daniela, siendo la novena) de Gran Hermano en quedar eliminado en la presente edición, sorprendió al aire al periodista Mauro Szeta. Es que el jugador más polémico que se vio en el reality compartió una peculiar historia.

“Frodo” reveló por qué se conocen de antes y en qué circunstancias. “Estoy re contento de estar acá con vos y conocerte -le dijo Agustín a Vero Lozano-. No sólo miro siempre este programa, ya te sigo desde AM, y además acá hay un coterráneo mío que me encanta, un pincha amigo mío”, comenzó a contar.

Agustín contó cómo fue que ya conocía a Mauro Szeta

En la época de pandemia, cuando no se podía ingresar, también yo hacía delivery y se lo llevaba...”, agregó el exparticipante de GH. En tanto, Mauro se mostró sorprendido por los datos que contó Frodo.

“No me acordaba”, dijo Szeta, sentado en su clásico lugar de panelista desde donde trata los temas de actualidad vinculados a delitos y crímenes más importantes de la agenda diaria. Como asegura el refrán popular: el mundo es un pañuelo.

La desesperada estrategia de Juan Reverdito para volver a GH

Juan fue el cuarto participante en salir de la casa de Gran Hermano por decisión del público y hoy intenta volver a ingresar.

Agustín de Gran Hermano confesó que ya conocía a Mauro Szeta

“El equivocarse es parte del aprendizaje, del crecimiento. Yo aprendí y acá estoy con muchísimas ganas de volver. Estoy convencido de que voy a entrar gracias a la ayuda de todos ustedes. Estoy muy agradecido por la buena onda y el apoyo que recibo a diario. Esto es una locura gente y lo estoy disfrutando a pleno. Gracias por el aguante. Votame”, escribió Juan en un posteo de Instagram.