Adoptó a un perro de 16 años que fue apuñalado en la calle y no se arrepiente: “Él confía en la bondad humana”

Una triste historia tuvo un final feliz gracias a una familia de Quito, Ecuador, que brindó hogar a un perro abandonado, víctima de maltrato animal. Katty, madre de familia de 45 años, contó por medio de las redes sociales que adoptó a Tommy tras enterarse de que el canino había sido malherido en las calles de este país mientras esperaba el regreso de sus antiguos dueños.

El conmovedor relato captó la atención de los internautas en Twitter luego de que varios usuarios citaran un tweet mostrando imágenes de sus “perritos adoptados”. En el tweet original, una usuaria preguntó: “¿No les pasa que ven a sus perritos adoptados y piensan ‘ojalá te hubiera tenido desde cachorrita, para protegerte de que nadie jamás te hiciera algo malo’?”.

Tommy recibió asistencia veterinaria tras la agresión, pero no encontró un hogar definitivo hasta que Katty se encariñó con él y le brindó un espacio seguro. Foto: @Kattycita10 / Twitter

A esto, la twittera @Kattycita10 compartió cuatro fotos de Tommy en las que se lo puede ver en la casa de su nueva dueña y una imágen del momento en que fue hallado, aún con sangre en su cuerpo debido a una violenta agresión.

“La historia de mi Tommy”, comenzó Katty, “[fue] apuñalado en la calle, ya no tiene dientes ni ve bien. Lo adopté hace dos años, tiene aproximadamente 16 años. Es mi bebé lindo”. Según contó la mujer al medio TN, a Tommy lo encontró por medio de un posteo en Facebook.

El posteo de Facebook por el cual Katty dio con la trágica história de Tommy. Foto: @Kattycita10 / Twitter

“Vi la publicación de que lo habían apuñalado, una chica veterinaria lo curó pero seguía en la calle”, explicó. De acuerdo con la reconstrucción de la vida de Tommy, el canino fue abandonado por sus dueños anteriores luego de que estos debieran mudarse en enero de 2021. Al irse, la familia dejó al can a la intemperie, donde esperaba todos los días, en la puerta de su casa, a que estos regresaran.

En las mismas calles de Quito, un hombre atacó de una apuñalada a Tommy, por lo que debió recibir atención veterinaria. Fue allí cuando Katty se ofreció a brindarle un hospicio transitorio hasta que se curara por completo de sus heridas. “Siempre quise que se salve, no sabía que era viejito y sólo quería cuidarlo. Me conmovió mucho verlo sangrando y en la puerta donde vivía quienes lo abandonaron”, aseguró la mujer al medio argentino.

Katty tiene 45 años y reside en la capital de Ecuador junto a su familia, de la cual forma parte Tommy. Foto: @Kattycita10 / Twitter

Sin embargo, Tommy terminó por conquistar el corazón de sus nuevos guardianes, quienes aseguraron no arrepentirse de darle un hogar definitivo, colmado de amor y cariño. Si bien no todo fue color de rosas al principio, Katty y sus hijos lograron crear un fuerte vínculo con el can.

“Él no confiaba en nadie y era agresivo. Me mordió las manos, la cara, pero poco a poco me fui ganando su confianza”. Y agregó que Tommy llegó a su vida “a enseñarme que a pesar de todo los maltratos recibidos, a pesar del abandono, él aún confía en la bondad del humano”, cerró.

