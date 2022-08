Acusan a Will Smith de usar el video de disculpa a Chris Rock para promocionar su marca de agua

Tras la aparición de Will Smith en un video pidiéndole perdón a Chris Rock por la cacheta que le pegó hace más de cuatro meses en los premios Óscar, varios usuarios de redes sociales acusaron al actor de hacer una publicidad encubierta de una botella de agua en el video de disculpas.

Will Smith se llevó todas las miradas en los Premios Óscar 2022, y no por haber ganado el galardón a mejor actor, sino por la cachetada que le dio a Chris Rock. El comediante hizo un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith y Will reaccionó de la peor forma.

La semana pasada, Chris Rock rompió el silencio tras cuatro meses y admitió que la cachetada le dolió. Luego de la aparición del humorista, Smith grabó un video que compartió a en su canal de YouTube, y se replicó en redes, en el que comentó que intentó acercarse al comediante para pedirle perdón, pero no fue posible.

Chris Rock.

Tras la viralización del video de Will, surgió en redes sociales un cuestionamiento hacia el protagonista de “Rey Richard: una familia ganadora” por una posible publicidad en cubierto en el mini clip. “Mi parte favorita del video de disculpa de Will Smith fue la colocación táctica de Just Water”, señaló una usuaria en Twitter.

Y no fue la única internauta que resaltó la colocación estratégica de la botella con la marca que lanzó Jaden Smith, hijo del actor, en 2015, bajo los principios de ser “sostenible y responsable”.

Críticas a Will Smith por promocionar un agua en su video de disculpas

“Will Smith anunciando su propia compañía de agua embotellada durante su video de disculpa lo hace completamente falso”, “Will Smith fue súper sincero en su video de disculpa, pero aun así hará que la marca de agua de su hijo despegue”, son otros comentarios dejados.

El agua que aparece al costado de Will Smith fue fabricada por su hijo

Las palabras de Will Smith en su pedido de disculpas

“En ese momento estaba conmocionado. Está todo borroso”, relató sobre cómo recuerda la noche que podría haber sido de las más recordadas por el premio que ganó, y no por la actitud que tuvo para con su colega.

“Me acerqué a Chris y el mensaje que me dieron es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, lo hará. Te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy acá para cuando estés listo”, expresó Will en su video.

Pero no solo habló de las disculpas que le debe a Chris Rock, sino también se mostró arrepentido por cómo actuó con la familia del humorista.

“Esa fue una de las cosas que en ese momento no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock”, dijo sentido.

Pero también se disculpó con todos sus compañeros nominados en los premios de la Academia: “Me rompe el corazón haber robado y empañado su momento”.

Will Smith aclaró que Jada Pinkett no lo incitó a pegarle a Chris Rock

En la grabación, aclaró que su esposa, Jada Pinkett Smith, no fue quien lo obligó a levantarse de su silla para ir directo al escenario a golpear al comediante en pleno desarrollo de la gala, sino más bien fue un impulso.

“Jada no tuvo nada que ver. Lo siento, cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y mi familia por la atención que he atraído sobre todos”, aclaró.

“Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, así que me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen que tenían de mí”, se sinceró.

Y agregó: “El trabajo que estoy tratando de hacer es estar profundamente arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”.

Jada Pinkett Smith. Foto: captura pantalla Facebook.

“Estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en este mundo. Prometo que podremos volver a ser amigos”, cerró.