Abel Pintos tuvo un gran gesto con un artista callejero: “Tomá, hace mucho frío para cantar”

Abel Pintos cada día sorprende más al público, en esta ocasión, le acercó una taza de té para combatir el frío. Agradecido, el joven compartió la historia en sus redes sociales.

Agustín Iturbide es músico y estaba tocando en Recoleta cuando pasó Abel. “Anécdota del día: Esta foto representa a este hombre en pura humildad”, escribió junto a una foto de él con el cantautor.

El tierno gesto de Abel Pintos.

“Me trajo un té de menta y me dijo ‘Toma hace mucho frío para cantar’”. Asombrado por el gesto del músico, continúo relatando: “Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaraste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo pero me miro y dijo sonriendo ‘Obvio que sí’”. “¡Este hombre me hizo el día!”, finalizó agradecido.

La imagen que posteo el joven cantante, no pasó desapercibido y sus seguidores comentaron al respecto: “Antes de irse al Ópera, el flaco te lleva un té! Lo es todo”, “¡Causalmente te llamas igual que el hijo de Abel! Todos aprendemos lo que nos falta saber gracias a Abel Pintos”, “Este tipo si nos representa... ¡Qué lindo momento Agus! Cosas de la vida q no se pagan con nada... Éxitos”, fueron algunos de los mensajes.

Agustín interactuo con ellos y contó que el músico se había pedido el mismo té y que “fue el más rico y calentito” que había tomado en su vida.